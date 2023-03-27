Невролог Ерохин: что может вызывать мышечные подергивания или спазмы?

О том, почему возникают неконтролируемые мышечные подергивания или судороги, «МедикФорум» поговорил с врачом-неврологом Владимиром Ерохиным.По словам врача, физическое перенапряжение способно вызывать дисбаланс электролитов из-за обильного потоотделения. Потеря электролита в мышечных волокнах заставляет их сокращаться, способствуя характерному ощущению в мышцах.Химические вещества мозга (нейротрансмиттеры) обеспечивают передачу информации от мозга к нервам, которые контролируют сокращение мышц. Отсутствие сна может повлиять на работу рецепторов нейротрансмиттеров, в результате чего контроль над мышечными сокращениями ослабевает. Очень часто при недостатке сна возникают мышечные спазмы век.Употребление слишком большого количества кофе, чая или энергетических напитков, содержащих кофеин, тоже может вести к появлению мышечных подергиваний, спазмов. Кофеин является стимулятором, и. когда в организме человека его накапливается слишком много, он может стимулировать мышечные сокращения практически в любой части тела.Тело человека физиологически нуждается в кальции для поддержания правильной работы мышц. Его недостаток (гипокалиемия) является распространенной причиной мышечных спазмов.Магний также играет важную роль в осуществлении здоровых функций нервов и мышц – этот микроэлемент помогает транспортировать через клеточные мембраны кальций. Его недостаток может провоцировать мышечные спазмы практически в любом месте тела, включая сердце.Нервы нуждаются в данном витамине для передачи сообщений от мозга к мышцам. Одним из последствий дефицита витамина D являются мышечная слабость и судороги.Прием некоторых лекарств ведет к непроизвольному сокращению мышц – эта реакция может возникать как побочный эффект или обуславливаться взаимодействием с другими лекарствами.Помимо этого, подергивания мышц могут быть следствием обезвоженности, беспокойства и стресса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему бывает полезно спать на спине

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