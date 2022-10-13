Мышечные подергивания - признак необратимого повреждения печени (а также другие странные признаки)
Мышечные подергивания и потеря памяти могут быть признаками того, что жировая болезнь печени прогрессировала до цирроза.
По мере того, как жировая болезнь печени прогрессирует, она может вызвать некоторые странные проблемы в вашем теле. Ранние признаки могут быть малозаметными, например, боль в верхней части живота. Но по мере того, как болезнь прогрессирует и печени наносится больший ущерб, симптомы могут стать более серьезными, такими как потеря памяти или нарушения сна.
"Вы также можете испытывать мышечные подергивания. Эти симптомы проявляются на последней стадии жировой болезни печени, когда на печени появляются рубцы в результате долговременного повреждения, известного как цирроз", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
В этот момент состояние необратимо и может разрушить функцию вашей печени. Орган играет жизненно важную роль в удалении токсинов из крови. Но когда он перестает работать, токсины могут накапливаться и вызывать повреждение мозга, известное как печеночная энцефалопатия.
«Токсины, такие как аммиак, накапливаются в крови. Токсины в кровотоке могут попасть в мозг и временно (а иногда и навсегда) повлиять на его работу».
Другие симптомы включают:
- Начало беспокойства или раздражительности
- Проблемы с мышлением
- Проблемы с концентрацией внимания
- Изменения личности
- Снижение бдительности
«Перенапряжение мышц, обезвоживание, мышечное напряжение или просто удержание положения в течение длительного периода времени могут вызвать мышечные спазмы».
Если вы испытываете мышечные спазмы и знаете, что у вас жировая болезнь печени, вам следует обратиться к врачу.
Ранее МедикФорум писал о пользе яблок.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий