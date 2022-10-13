Мышечные подергивания - признак необратимого повреждения печени (а также другие странные признаки)

"Вы также можете испытывать мышечные подергивания. Эти симптомы проявляются на последней стадии жировой болезни печени, когда на печени появляются рубцы в результате долговременного повреждения, известного как цирроз", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Токсины, такие как аммиак, накапливаются в крови. Токсины в кровотоке могут попасть в мозг и временно (а иногда и навсегда) повлиять на его работу».

Начало беспокойства или раздражительности

Проблемы с мышлением

Проблемы с концентрацией внимания

Изменения личности

Снижение бдительности

«Перенапряжение мышц, обезвоживание, мышечное напряжение или просто удержание положения в течение длительного периода времени могут вызвать мышечные спазмы».

По мере того, как жировая болезнь печени прогрессирует, она может вызвать некоторые странные проблемы в вашем теле. Ранние признаки могут быть малозаметными, например, боль в верхней части живота. Но по мере того, как болезнь прогрессирует и печени наносится больший ущерб, симптомы могут стать более серьезными, такими как потеря памяти или нарушения сна.В этот момент состояние необратимо и может разрушить функцию вашей печени. Орган играет жизненно важную роль в удалении токсинов из крови. Но когда он перестает работать, токсины могут накапливаться и вызывать повреждение мозга, известное как печеночная энцефалопатия.Стоит отметить, что существуют и другие причины мышечных спазмов.Если вы испытываете мышечные спазмы и знаете, что у вас жировая болезнь печени, вам следует обратиться к врачу.Ранее МедикФорум писал о пользе яблок.

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