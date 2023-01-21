Перепады атмосферного давления вызывают физическое и психическое ухудшение

3 428 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/worried-woman-closing-her-eyes-with-hands-on-head-having-headache_9762430.htm#query=headache&position=34&from_view=search&track=sph
головная боль

Когда атмосферное давление становится высоким, можно ощущать головане боли, вялость, плаксивость и другие неблагополучные симптомы, рассказала терапевт Лариса Алексеева.

В столичном регионе был зафиксирован рост атмосферного давления. Многие москвичи могли почувствовать ухудшение в связи с этим, отметила врач в интервью. Терапевт Алексеева, беседуя с «Вечерней Москвой», перечислила недомогания, которые могут ощущаться на фоне перепадов атмосферного давления в сторону увеличения.

«Например, при высоком давлении некоторые люди чувствуют вялость, усталость, слабость, нехарактерные болевые реакции, головные или суставные боли».

Колебания в атмосфере могут вызывать не только физическое, но психическое ухудшение. По словам Алесеевой, в такие периоды возрастает раздражение, возникает подверженность плаксивости. Другой медик, терапевт Андрей Кондрахин, добавил, что наряду с изменениями эмоционального фона у людей в такую погоду  может усиливаться сонливость, либо, наоборот, активируется противоположная черта – гиперактивность.

Жители Москвы пострадают от перепадов атмосферного давления


«Наиболее подвержены воздействую погоды люди с хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые», - поделился Конздрахин.

Специалисты рекомендуют в периоды погодной нестабильности больше отдыхать, ослаблять свои нагрузки.

Терапевт Драпкина предупредила о возможном ухудшении самочувствия из-за перепадов погоды


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ходьба улучшает здоровье, даже если занимает минуты.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Для кого могут быть опасными колебания атмосферного давления
Какие люди страдают из-за перепадов погоды: объясняет врач Алексеева
Рекордные скачки давления в Москве лишают людей здоровья
Теги : погода и здоровье, атмосферное давление, Лариса Алексеева, Андрей Кондрахин