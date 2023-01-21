Перепады атмосферного давления вызывают физическое и психическое ухудшение

«Например, при высоком давлении некоторые люди чувствуют вялость, усталость, слабость, нехарактерные болевые реакции, головные или суставные боли».

«Наиболее подвержены воздействую погоды люди с хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые», - поделился Конздрахин.

В столичном регионе был зафиксирован рост атмосферного давления. Многие москвичи могли почувствовать ухудшение в связи с этим, отметила врач в интервью. Терапевт Алексеева, беседуя с «Вечерней Москвой», перечислила недомогания, которые могут ощущаться на фоне перепадов атмосферного давления в сторону увеличения.Колебания в атмосфере могут вызывать не только физическое, но психическое ухудшение. По словам Алесеевой, в такие периоды возрастает раздражение, возникает подверженность плаксивости. Другой медик, терапевт Андрей Кондрахин, добавил, что наряду с изменениями эмоционального фона у людей в такую погоду может усиливаться сонливость, либо, наоборот, активируется противоположная черта – гиперактивность.Специалисты рекомендуют в периоды погодной нестабильности больше отдыхать, ослаблять свои нагрузки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ходьба улучшает здоровье , даже если занимает минуты.

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