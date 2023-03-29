Невролог Алехина: 4 контрольных признака при ходьбе, которые сигнализируют о дефиците B12
Если не лечить, симптомы дефицита B12 могут продолжать ухудшаться, что затрудняет повседневную деятельность, такую как ходьба, общение с людьми и даже поход на работу.
Витамин B12 является жизненно важным для организма питательным веществом, которое можно найти во многих продуктах животного происхождения, таких как мясо, яйца и сыр. Он необходим для выполнения множества функций в организме, в том числе для создания здоровых эритроцитов. Они необходимы для транспортировки кислорода по всему телу.
Побочные эффекты дефицита B12 могут повлиять на многие различные органы и функции организма. Обнаружение этих побочных эффектов как можно раньше означает, что вы сможете обратиться за лечением как можно скорее. Лечение может включать инъекции B12, если у вас серьезный дефицит.
"Некоторые симптомы дефицита B12 могут быть заметны при ходьбе. Люди с низким содержанием B12 могут испытывать мышечную слабость, чувство слабости или усталости, проблемы с балансом и координацией, а также мурашки по коже. Это связано с тем, что дефицит может повлиять на ваш мозг и нервную систему, а также на другие части вашего тела", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Другие симптомы, на которые следует обратить внимание, могут включать:
- Быстрое дыхание или одышка
- Головные боли
- расстройство желудка
- Потеря аппетита
- Сердцебиение
- Проблемы со зрением
- Диарея
- Болезненный или красный язык, иногда с язвами во рту
- Проблемы с памятью, пониманием и суждением (когнитивные изменения)
- Онемение
- Психологические проблемы
- Недержание.
Ранее МедикФорум писал о лучшем времени для приема витаминов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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