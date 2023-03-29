Кардиолог: потребление богатого фенолом масла снижает риск образования тромбов в течение 2 часов

"Экстракты оливкового масла и часть его фенольных (антиоксидантных) компонентов могут быть ответственны за ингибирование агрегации тромбоцитов. Эти антиоксиданты также доказали свою эффективность в снижении артериального давления, что делает их важными кандидатами в профилактике сердечных заболеваний. Снижение активности тромбоцитов было наиболее заметным у некурящих взрослых с ожирением", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Исследование показало, что люди, которые потребляли оливковое масло первого отжима с высоким содержанием фенола, имели более низкие уровни вещества, ответственного за образование тромбов".

Оливковое масло, получаемое из плодов оливкового дерева, выращивают в Средиземноморье уже более 5000 лет. В последние десятилетия масло привлекло большое внимание в медицинских кругах благодаря своей высокой антиоксидантной активности. Помимо пользы для контроля и предотвращения высокого кровяного давления, масло также может управлять механизмами свертывания крови.У людей, которые ели оливковое масло хотя бы раз в неделю, активация тромбоцитов была ниже, чем у участников, которые ели масло реже.Более низкие уровни агрегатов тромбоцитов наблюдались у тех, кто чаще ел оливковое масло.Однако предыдущие исследования отмечали аналогичные эффекты у людей с высоким уровнем холестерина.Фенолы в оливковом масле первого холодного отжима быстро снижают образование тромбов.Ранее МедикФорум писал о лучшем времени для приема витаминов.

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