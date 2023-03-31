Профессор Малышева рассказала о смертельной опасности аспирина для детей

«Аспирин нельзя давать детям, так как ацетилсалициловая кислота вызывает смертельное осложнение», - заявила медик на съемках передачи о здоровье.

«К сожалению, более трети пациентов умирают в течение буквально дня-двух, если поражается печень. Я, к сожалению, в своей клинической практике такой случай видел лично. Аспириновый синдром Рея – это фульминантное, резкое развитие поражения печени с летальным исходом, - констатировал ученый.

Профессор Малышева предупредила о смертельной опасности лечения детей таким средством как аспирин.По словам Елены Малышевой, с приемом аспирина у детей связано развитие такого состояния как синдром Рея, грозящий поражением печени.В свою очередь, профессор Андрей Продеус (иммунолог и педиатр), подключившись к разговору, подтвердил: при возникновении аспиринового синдрома Рея печень может пострадать очень быстро и непредотвратимо.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Валентина Байдина объяснила , почему может возникать смерть во сне.

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