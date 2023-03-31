Гепатолог Южнова: 3 добавки, показанные для уменьшения жира в печени
Добавки, снижающие содержание жира в печени, могут компенсировать осложнения, связанные с жировой болезнью печени.
Миллионы людей принимают добавки, однако польза для здоровья и потенциальные проблемы, связанные с этими средствами, не всегда известны. Травяные добавки регулируются как продукты питания, а не как лекарства, и поэтому не проходят тесты на безопасность. Однако было показано, что некоторые добавки, принимаемые в правильной дозе, регулируют жировой состав печени/
"Добавки B12 и фолиевой кислоты могут обратить вспять механизмы, участвующие в прогрессирующей жировой болезни печени. Хотя отложение жира в печени обратимо на ранних стадиях, его прогрессирование до НАСГ вызывает дисфункцию печени, цирроз и увеличивает риск рака печени. Важно отметить, что результаты показали, что добавки с витамином B12 и фолиевой кислотой повышают уровень синтаксин-17 в печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Результаты также показали, что эта добавка обращала вспять воспаление и фиброз печени.
Результаты интересны и важны, потому что они предполагают, что относительно недорогая терапия, витамин B12 и фолиевая кислота, может быть использована для предотвращения и/или замедления прогрессирования НАСГ.
Потенциальное использование витамина B12 и фолиевой кислоты может привести к «огромной экономии средств и ухудшению здоровья». Исследование 2018 года сделало аналогичное открытие о добавках эстрагона и горькой дыни.
"Несмотря на увеличение производства глюкозы у самок мышей, исследования показали, что добавки с эстрагоном и горькой дыней снижают содержание жира в печени мышей".
Поддержание этих уровней на низком уровне имеет решающее значение для компенсации таких осложнений, как жировая болезнь печени.
Ученые также обнаружили, однако, что самки мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров и давали русские добавки с эстрагоном и горькой дыней, набирали больше веса и жировых отложений, чем те, которые просто ели пищу с высоким содержанием жиров.
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