"Добавки B12 и фолиевой кислоты могут обратить вспять механизмы, участвующие в прогрессирующей жировой болезни печени. Хотя отложение жира в печени обратимо на ранних стадиях, его прогрессирование до НАСГ вызывает дисфункцию печени, цирроз и увеличивает риск рака печени. Важно отметить, что результаты показали, что добавки с витамином B12 и фолиевой кислотой повышают уровень синтаксин-17 в печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Несмотря на увеличение производства глюкозы у самок мышей, исследования показали, что добавки с эстрагоном и горькой дыней снижают содержание жира в печени мышей".

Миллионы людей принимают добавки, однако польза для здоровья и потенциальные проблемы, связанные с этими средствами, не всегда известны. Травяные добавки регулируются как продукты питания, а не как лекарства, и поэтому не проходят тесты на безопасность. Однако было показано, что некоторые добавки, принимаемые в правильной дозе, регулируют жировой состав печени/Результаты также показали, что эта добавка обращала вспять воспаление и фиброз печени.Результаты интересны и важны, потому что они предполагают, что относительно недорогая терапия, витамин B12 и фолиевая кислота, может быть использована для предотвращения и/или замедления прогрессирования НАСГ.Потенциальное использование витамина B12 и фолиевой кислоты может привести к «огромной экономии средств и ухудшению здоровья». Исследование 2018 года сделало аналогичное открытиеПоддержание этих уровней на низком уровне имеет решающее значение для компенсации таких осложнений, как жировая болезнь печени.Ученые также обнаружили, однако, что самки мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров и давали русские добавки с эстрагоном и горькой дыней, набирали больше веса и жировых отложений, чем те, которые просто ели пищу с высоким содержанием жиров.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают воспаление.

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