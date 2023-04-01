Врач Андреева назвала наиболее распространенный признак глаукомы

"Чаще всего глаукома сначала влияет на ваше периферическое зрение, и это может остаться незамеченным поначалу, потому что ваше центральное зрение, которое мы используем для таких вещей, как чтение, распознавание лиц и просмотр телевизора, остается хорошим", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Симптомы глаукомы

"Очень редко глаукома может развиться внезапно, с появлением симптомов, включая сильную боль или покраснение глаз. Вы также можете испытывать тошноту и рвоту, головные боли или нечеткое зрение или даже видеть кольца вокруг огней".

Как и многие проблемы со здоровьем, проблемы с нашими глазами часто усугубляются с возрастом. Хотя полностью предотвратить их невозможно, обнаружение симптомов как можно раньше может означать разницу между сохранением и потерей зрения. Глаукома является одним из таких состояний, которое может привести к слепоте, если не принять должных мер. Глаукома обычно не вызывает никаких симптомов с самого начала и имеет тенденцию медленно развиваться в течение многих лет.Глаукома — поражает людей всех возрастов, но чаще всего встречается у взрослых в возрасте от 70 до 80 лет. Зрительный нерв, соединяющий глаз с мозгом, повреждается.Это вызвано накоплением жидкости в глазу, что затем увеличивает внутриглазное давление.В редких случаях глаукома проявляется «внезапными» симптомами.Если не лечить, это может в конечном итоге привести к слепоте, поэтому раннее выявление так важно. Обычно поражаются оба глаза, хотя на одном глазу может быть хуже.Тем не менее, единственный способ убедиться в этом – посетить глазной прием.Во время проверки зрения ваш окулист проверит наличие признаков глаукомы в задней части глаза, а также может проверить давление внутри глаза и выполнить тест поля зрения для проверки периферического зрения. Хотя глаукому нельзя вылечить, есть способы замедлить прогрессирование.Ранее МедикФорум писал о первых симптомах рака кишечника.

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