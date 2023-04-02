Врач Алисова объясняет разницу между эндометриозом и менструальными болями
Людям с эндометриозом требуется в среднем восемь лет, чтобы поставить диагноз после появления симптомов.
Одна из 10 женщин страдают от эндометриоза. Это хроническое заболевание, которое возникает, когда ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается в других частях тела.
Однако, несмотря на распространенность этого состояния и тяжесть его состояния, оно, как известно, не диагностируется: средний пациент ждет официального диагноза восемь лет. Часто симптомы будут отвергнуты как побочные эффекты менструации.
«Это может повлиять на женщин любого возраста и является долгосрочным состоянием, которое может оказать значительное влияние на повседневную жизнь. Периодическая боль является обычным явлением, и большинство женщин испытывают ее в какой-то момент своей жизни как нормальную часть менструального цикла. Периодическая боль возникает, когда мышечная стенка матки напрягается, и обычно ощущается как мышечные спазмы в животе, а также боль в спине и бедрах», - говорит врач-гинеколог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Как отличить симптомы
Диагностировать эндометриоз может быть сложно, потому что симптомы могут значительно различаться — у некоторых женщин наблюдаются серьезные симптомы, а у других нет, и их симптомы могут быть похожи на другие состояния, включая менструальные боли.
Другие распространенные симптомы эндометриоза включают боль в нижней части живота или спине, которая обычно усиливается во время менструации, боль во время или после секса, боль при мочеиспускании или дефекации во время менструации, плохое самочувствие, запор, диарею или кровь в моче.
"Самый распространенный способ узнать наверняка, есть ли у вас эндометриоз, — пройти лапароскопию, которая позволяет хирургам заглянуть внутрь брюшной полости. Для этого потребуется направление в больницу от вашего лечащего врача".
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