Врач Алисова объясняет разницу между эндометриозом и менструальными болями





«Это может повлиять на женщин любого возраста и является долгосрочным состоянием, которое может оказать значительное влияние на повседневную жизнь. Периодическая боль является обычным явлением, и большинство женщин испытывают ее в какой-то момент своей жизни как нормальную часть менструального цикла. Периодическая боль возникает, когда мышечная стенка матки напрягается, и обычно ощущается как мышечные спазмы в животе, а также боль в спине и бедрах», - говорит врач-гинеколог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Как отличить симптомы

"Самый распространенный способ узнать наверняка, есть ли у вас эндометриоз, — пройти лапароскопию, которая позволяет хирургам заглянуть внутрь брюшной полости. Для этого потребуется направление в больницу от вашего лечащего врача".

Одна из 10 женщин страдают от эндометриоза. Это хроническое заболевание, которое возникает, когда ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается в других частях тела.Также известно, что это состояние приводит к усталости, боли при посещении туалета, боли во время секса и проблемам с фертильностью среди других проблем.Однако, несмотря на распространенность этого состояния и тяжесть его состояния, оно, как известно, не диагностируется: средний пациент ждет официального диагноза восемь лет. Часто симптомы будут отвергнуты как побочные эффекты менструации.Диагностировать эндометриоз может быть сложно, потому что симптомы могут значительно различаться — у некоторых женщин наблюдаются серьезные симптомы, а у других нет, и их симптомы могут быть похожи на другие состояния, включая менструальные боли.Другие распространенные симптомы эндометриоза включаютРанее МедикФорум писал о пользе ферментированных продуктов.

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