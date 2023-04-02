Комбинация этих добавок сокращает уменьшение мозга на 73% - невролог Алехина

"Вы можете получить большинство этих вкусностей с помощью здоровой диеты, исследования показывают, что комбинация добавок витаминов группы В и омега-3 также может быть эффективной. Согласно исследованию этот «динамический дуэт» может остановить сокращение мозга на целых 73 процента", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Эффект больше, чем у любого лекарственного лечения на сегодняшний день — без побочных эффектов».

Случаи деменции утроятся во всем мире. К 2050 году число людей, живущих с заболеванием головного мозга, достигнет 153 миллионов человек. Этот пугающий прогноз подчеркивает важность профилактических мер. К счастью, исследования показывают, что комбинация добавок может представлять собой «динамический дуэт» против умопомрачительного состояния.Определенные факторы риска деменции, такие как возраст и гены, не подлежат обсуждению, но питательные вещества, витамины и антиоксиданты являются одними из самых мощных средств, которые вы можете добавить в свой арсенал защиты от состояния мозга.Открытие, провозглашенное «важным шагом на пути к предотвращению болезни Альцгеймера» подтверждено исследовательскими группами в Голландии, Швеции и Китае.Исследование показало, что добавки с витаминами группы В, включая В6, В12 и фолиевую кислоту, у пожилых людей с первыми признаками когнитивных нарушений привели к уменьшению размера мозга на 73% по сравнению с плацебо.Более того, это снижение было сравнимо с уровнем, обнаруженным у тех, у кого не было снижения когнитивных функций.Ранее МедикФорум писал о пользе ферментированных продуктах.

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