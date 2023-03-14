Диета, которая может снизить риск развития болезни Альцгеймера на 23%
Диета, богатая свежими фруктами, овощами и рыбой, может снизить риск развития деменции.
Хотя некоторые факторы риска деменции, такие как возраст и гены, не подлежат обсуждению, исследования показывают, что существуют способы изменить свой риск. Здоровый образ жизни является основой хорошего здоровья, а диета является его основным столпом. Теперь новое исследование показывает, что определенные продукты в сочетании друг с другом могут снизить риск болезни Альцгеймера и других видов деменции.
Питание на пути к снижению риска деменции может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, но здоровое питание на самом деле является одним из величайших орудий, которое вы можете добавить в свой арсенал защиты.
"Исследовательская группа обнаружила, что средиземноморская диета может снизить риск развития деменции почти на четверть. Этот тип диеты, основанный на суперпродуктах, таких как фрукты, овощи, орехи и морепродукты, содержит питательные вещества, которые помогают увеличить приток крови к мозгу", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
У участников, которые ели больше всего этих продуктов, вероятность развития болезни Альцгеймера и других форм деменции была на 23% ниже. Как следует из названия, диета сочетает в себе аутентичный образ жизни людей, живущих на берегу Средиземного моря.
В зависимости от конкретной страны, диета немного различается по регионам, но, как правило, богата овощами, фруктами, бобовыми, орехами, бобами, злаками, зерном, рыбой и оливковым маслом.
«Эти результаты подчеркивают важность диетических вмешательств в будущих стратегиях профилактики — независимо от генетической предрасположенности».
Интересно, что средиземноморская диета оказалась даже полезной для тех, у кого есть ген АРОЕ, связанный с более высоким риском болезни Альцгеймера.
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