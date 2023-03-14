Диета, которая может снизить риск развития болезни Альцгеймера на 23%

"Исследовательская группа обнаружила, что средиземноморская диета может снизить риск развития деменции почти на четверть. Этот тип диеты, основанный на суперпродуктах, таких как фрукты, овощи, орехи и морепродукты, содержит питательные вещества, которые помогают увеличить приток крови к мозгу", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Эти результаты подчеркивают важность диетических вмешательств в будущих стратегиях профилактики — независимо от генетической предрасположенности».

Хотя некоторые факторы риска деменции, такие как возраст и гены, не подлежат обсуждению, исследования показывают, что существуют способы изменить свой риск. Здоровый образ жизни является основой хорошего здоровья, а диета является его основным столпом. Теперь новое исследование показывает, что определенные продукты в сочетании друг с другом могут снизить риск болезни Альцгеймера и других видов деменции.Питание на пути к снижению риска деменции может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, но здоровое питание на самом деле является одним из величайших орудий, которое вы можете добавить в свой арсенал защиты.У участников, которые ели больше всего этих продуктов, вероятность развития болезни Альцгеймера и других форм деменции была на 23% ниже. Как следует из названия, диета сочетает в себе аутентичный образ жизни людей, живущих на берегу Средиземного моря.В зависимости от конкретной страны, диета немного различается по регионам, но, как правило, богата овощами, фруктами, бобовыми, орехами, бобами, злаками, зерном, рыбой и оливковым маслом.Интересно, что средиземноморская диета оказалась даже полезной для тех, у кого есть ген АРОЕ, связанный с более высоким риском болезни Альцгеймера.Ранее МедикФорум писал о мужском ПМС.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.