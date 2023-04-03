Кардиолог Варфоломеев назвал признаки плохого кровообращения в теле

«Хотя некоторым может понравиться гладкая нога, непреднамеренное выпадение волос на ногах и ступнях может быть признаком плохого кровообращения. Недостаток крови в ногах означает, что волосяные фолликулы не получат достаточного питания и в конечном итоге умрут. Это более заметно у мужчин, многие из которых замечают появление четкой «линии носка» кожи без волос. Это отсутствие притока крови к ногам может быстро перерасти в более опасные симптомы», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Эти открытые язвы часто возникают на голени, причем некоторые из них не вызывают боли, а это означает, что многие считают их безвредными. Любые повторяющиеся язвы или язвы, которые не заживают, не должны игнорироваться и должны лечиться, чтобы избежать инфекции и дальнейших осложнений".

Хотя люди с такими заболеваниями, как диабет, высокий уровень холестерина и ожирение, более подвержены плохому кровообращению, это может повлиять на любого человека в любом возрасте. В худших случаях плохое кровообращение может привести к ампутации. Вот неожиданные признаки нарушения кровообращения, включая выпадение волос.Кардиолог перечислил и другие неожиданные признаки.Холодные ноги могут быть более известным признаком плохого кровообращения, но как узнать, склонны ли вы просто к холодным пальцам ног или это что-то более серьезное?Если остальная часть вашего тела теплая, но ступни все еще ледяные, или если вы одновременно испытываете боль, то, скорее всего, проблема в плохом кровообращении. На самом деле, недостаточный приток крови к ногам является частой причиной. холодных ног. И в то время как некоторые могут бороться с болью, вызванной плохим кровообращением, онемение может быть столь же серьезным.Покалывание, которые сопровождаются онемением в ногах, могут не только доставлять дискомфорт, но также могут вызывать проблемы с равновесием и маскировать возможные травмы ног.Плохое кровообращение означает, что закупоренные артерии уменьшают количество крови, попадающей в ноги, что может привести к незаживающим язвам.Ранее МедикФорум писал о пользе ферментированных продуктов.

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