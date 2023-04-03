Онколог Воробьев назвал наиболее распространенный признак рака мочевого пузыря

«Вы можете заметить полосы крови в моче, или кровь может сделать мочу коричневой. Кровь не всегда заметна, и она может приходить и уходить. Этот предупреждающий знак наблюдается примерно у 85 процентов пациентов с этим заболеванием. Они объяснили, что гематурия вызвана прямым кровоизлиянием в опухоль», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Рак мочевого пузыря не всегда вызывает целый ряд предупредительных сигналов. На самом деле гематурия считается наиболее распространенным симптомом, встречающимся в 85 процентах случаев. Вот видимые подсказки, которые могут помочь идентифицировать этот красный флаг.Рак мочевого пузыря возникает, когда в слизистой оболочке мочевого пузыря развивается рост аномальной ткани, известной как опухоль. Расположение опухоли означает, что первый тревожный признак обычно появляется в туалете. Гематурия считается «наиболее распространенным» симптомом рака мочевого пузыря.Гематурия — это медицинский термин, обозначающий наличие крови в моче, которая может быть видна невооруженным глазом или обнаружена при анализе мочи.Этот красный флажок обычно безболезненный, но вы можете заметить его, когда будете проверять унитаз после того, как пописали.Несмотря на то, что кровь в моче считается ключевым признаком рака мочевого пузыря, гематурия также может быть вызвана различными доброкачественными состояниями, такими как инфекции мочевыводящих путей.Вам следует посетить своего врача общей практики, если у вас есть кровь в моче, чтобы можно было должным образом исследовать причину.Ранее МедикФорум писал о пользе ферментированных продуктов.

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