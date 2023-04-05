Невролог Алехина: чрезмерное питание у пожилых - признак лобно-височной деменции

«Уровни химических мессенджеров в мозге также со временем снижаются. Эти мессенджеры позволяют нервным клеткам посылать сигналы друг другу и остальному телу. Поскольку все больше и больше нервных клеток повреждаются и умирают, мозговая ткань в лобных и височных долях начинает уменьшаться», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Человек с поведенческим вариантом лобно-височной деменции [наиболее распространенный тип лобно-височной деменции] может испытывать тягу к сладкой, жирной пище или углеводам и забывать о своих манерах за столом. Они также могут больше не знать, когда бросить есть, пить алкоголь или курить».

Деменция относится к группе симптомов, связанных с продолжающимся упадком мозга. Многие из нас знают о более очевидных симптомах, таких как потеря памяти и изменения в поведении. Однако могут быть некоторые менее очевидные признаки, которые чаще встречаются у людей с определенными формами деменции.Лобно-височная деменция или лобной деменцией, является одним из менее распространенных типов деменции. Это происходит, когда два набора долей (лобная и височная) в мозге повреждены. Это приводит к нарушению связей между долями и другими частями мозга.Таким образом, первыми признаками лобно-височной деменции часто являются поведенческие и личностные изменения, а также трудности с речью. Однако это также может изменить то, как люди едят.Люди с определенными типами деменции, такими как лобно-височная деменция, могут с большей вероятностью испытывать чрезмерное переедание и другие изменения в пищевом поведении. К ним могут относиться изменения в диетических предпочтениях и одержимость определенными продуктами.Ранее МедикФорум писал о признака больных почек.

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