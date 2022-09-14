Инсульт: самый опасный продукт, который значительно повышает риск
Употребление соли может повысить риск инсульта из-за повышения артериального давления.
Поскольку инсульт считается неотложной медицинской помощью, требующей быстрого реагирования, профилактика лучше, чем лечение. Несмотря на то, что существует множество вмешательств, которые могут снизить ваш риск, ингредиент, который вы потребляете ежедневно, может поставить под угрозу ваш риск.
"Хотя острые блюда не обязательно вредны для вас, чрезмерное употребление соли может увеличить риск инсульта. Если вы предпочитаете держать солонку запертой в кухонном шкафу, возможно, вы что-то поняли. Слишком много соли может в конечном итоге привести к инсульту. Соль является самым большим источником натрия в рационе, а слишком много натрия способствует высокому кровяному давлению что, в свою очередь, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
По оценкам, 80 процентов сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить. Более того, потребление соли является «контролируемым фактором риска номер один для высокого кровяного давления».
Причина, по которой соль повышает кровяное давление, сводится к задержке воды. Употребление слишком большого количества соли увеличивает количество воды в крови, что приводит к дополнительному давлению на стенки кровеносных сосудов.
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