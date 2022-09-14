Инсульт: самый опасный продукт, который значительно повышает риск





"Хотя острые блюда не обязательно вредны для вас, чрезмерное употребление соли может увеличить риск инсульта. Если вы предпочитаете держать солонку запертой в кухонном шкафу, возможно, вы что-то поняли. Слишком много соли может в конечном итоге привести к инсульту. Соль является самым большим источником натрия в рационе, а слишком много натрия способствует высокому кровяному давлению что, в свою очередь, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.