Врач Агальцова: нехватка витаминов B вызывает появление многих признаков старения

увядание кожи, пигментация

ослабление мышц

неврологические нарушения

аритмия

проблемы с дыханием, одышка

ухудшение когнитивных функций

потеря аппетита и веса

нарушения сна

выпадение волос

неприятный запах тела

усталость

психозы.

«Дефицит этих веществ можно победить, употребляя в пищу определенные продукты. Это, например, дрожжи, хлебобулочные изделия, мука грубого помола (В1), зелень, фрукты, яйца (В3), мясо, рыба орехи, бобовые (В5), почки, печень, злаки (В9), животная пища, включая субпродукты и рыбу (В12)», - более подробно об этом врач рассказала новостному агентству «Москва».

Врач Агальцова напомнила, что витамины группы В являются жизненно важными элементами, получать которые для человеческого организма необходимо именно в комплексе из-за существующей взаимосвязи между этими веществами. Также медик заметила, что нехватка каждого витамина В вызывает появление определенных негативных симптомов, но в целом их дефицит, как по отдельности, так и вместе, ассоциируется с возникновением признаков старения (причем нередко преждевременного).Говоря о признаках старения, появление которых вызывается недостатком витаминов B, Виктория Агальцова перечислила следующие явления:Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках того, что человечком употребляется в пищу слишком мало углеводов.

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