Врач Агальцова: нехватка витаминов B вызывает появление многих признаков старения

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женщина перед зеркалом

При нехватке витаминов группы B в организме ухудшается состояние кожи и мышц, слабеют когнитивные функции, рассказала врач Виктория Агальцова.

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Врач Агальцова напомнила, что витамины группы В являются жизненно важными элементами, получать которые для человеческого организма необходимо именно в комплексе из-за существующей взаимосвязи между этими веществами. Также медик заметила, что нехватка каждого витамина В вызывает появление определенных негативных симптомов, но в целом их дефицит, как по отдельности, так и вместе, ассоциируется с возникновением признаков старения (причем нередко преждевременного).

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Говоря о признаках старения, появление которых вызывается недостатком витаминов B, Виктория Агальцова перечислила следующие явления:
  • увядание кожи, пигментация
  • ослабление мышц
  • неврологические нарушения
  • аритмия
  • проблемы с дыханием, одышка
  • ухудшение когнитивных функций
  • потеря аппетита и веса
  • нарушения сна
  • выпадение волос
  • неприятный запах тела
  • усталость
  • психозы.
«Дефицит этих веществ можно победить, употребляя в пищу определенные продукты. Это, например, дрожжи, хлебобулочные изделия, мука грубого помола (В1), зелень, фрукты, яйца (В3), мясо, рыба орехи, бобовые (В5), почки, печень, злаки (В9), животная пища, включая субпродукты и рыбу (В12)», - более подробно об этом врач рассказала новостному агентству «Москва».

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Виктория Агальцова
Виктория Агальцова
Здоровье
врач общей практики
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Теги : витамины группы В, преждевременное старение, Виктория Агальцова