Диетолог Мальцева: пять признаков того, что вы едите слишком мало углеводов

Многие люди сознательно ограничивают себя в углеводах, в то время как их содержат очень полезные для организма продукты, такие как овсяные отруби, ячмень, чечевица и фасоль, цветная капуста и другие овощи, яблоки и цитрусовые. Также не навредят здоровью цельнозерновые хлеб и макароны.Как понять, что вы едите слишком мало углеводов? Диетолог Мальцева рассказала «МедикФорум», что это можно понять по ряду признаков.По сравнению с белками и жирами углеводы быстрее всего превращаются в глюкозу. Поэтому, если мы не едим его в достаточном количестве, то быстро чувствуем себя вялыми, истощенными.Побочным эффектом отмены углеводов может быть продолжительный неприятный запах изо рта. Когда тело не получает углеводы, нужные ему для выработки энергии, оно начинает сжигать жир: этот процесс известен как кетоз. Неприятный запах изо рта является побочным продуктом выделения кетонов при таком расходовании жира.Если потребление углеводов слишком низкое, мозгу не хватает энергии для эффективного быстрого мышления. Для хорошей работы мозганеобходимо не менее 120 граммов углеводов в день. Их дефицит может привести к головным болям, головокружению, трудностям с концентрацией внимания и сообразительностью.Содержащие углеводы продукты, как правило, являются хорошим источником клетчатки, которая помогает пище продвигаться по пищеварительной системе. Нехватка клетчатки в рационе часто способствует запорам.Сторонники безуглеводных систем питания обычно делают ставку на жир и белок, источники которого тоже часто содержат много жира. По словам Натальи Мальцевой, когда процентное содержание углеводов в рационе уменьшается, а процентное содержание жира увеличивается, может возникать изжога.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая дешевая рыба может быть очень полезной.

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