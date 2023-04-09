Гастроэнтеролог Алисова назвала продукты, которые раздражают ваш кишечник

«Триггеры еды и питья для людей с СРК варьируются от одного человека к другому. Вот почему полезно вести дневник питания, где вы можете отслеживать, что вы ели и пили, наряду с симптомами», - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Напитки с кофеином, такие как чай, кофе и некоторые энергетические напитки, а также газированные напитки, также могут вызывать симптомы СРК".

Беспокойство

Стресс

Антибиотики

Антидепрессанты

Сироп от кашля

Жевательная резинка

СРК может привести к проблематичным симптомам, таким как боль в животе, спазмы, вздутие живота и диарея, но определенные продукты и напитки могут спровоцировать появление симптомов.Некоторые люди могут испытывать запоры, боли в спине, усталость, тошноту, метеоризм и беловатую слизь в стуле». Хотя пищевые триггеры у всех разные, для многих есть определенные «виновники».Однако к «главным виновникам» относятсяОвощи семейства крестоцветных (например,могут вызывать симптомы СРК.Более того, то же самое можно сказать и о «фруктах с высоким содержанием фруктозы», таких какЖирная и жареная пища, такая кактакже могут вызывать симптомы СРК, равно как и продукты с высокой степенью переработки иРанее МедикФорум писал о вреде отказа от мяса.

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