Гастроэнтеролог Алисова назвала продукты, которые раздражают ваш кишечник

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Гастроэнтеролог Алисова назвала продукты, которые раздражают ваш кишечник


Гастроэнтеролог поделилась «основными виновниками», которые могут вызвать симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК).


СРК может привести к проблематичным симптомам, таким как боль в животе, спазмы, вздутие живота и диарея, но определенные продукты и напитки могут спровоцировать появление симптомов. 

Некоторые люди могут испытывать запоры, боли в спине, усталость, тошноту, метеоризм и беловатую слизь в стуле». Хотя пищевые триггеры у всех разные, для многих есть определенные «виновники».

«Триггеры еды и питья для людей с СРК варьируются от одного человека к другому. Вот почему полезно вести дневник питания, где вы можете отслеживать, что вы ели и пили, наряду с симптомами», - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Однако к «главным виновникам» относятся капуста, брокколи и яблоки. Овощи семейства крестоцветных (например, брокколи, брюссельская капуста) могут вызывать симптомы СРК.

Более того, то же самое можно сказать и о «фруктах с высоким содержанием фруктозы», таких как яблоки, манго и груши. Жирная и жареная пища, такая как чипсы и сыр также могут вызывать симптомы СРК, равно как и продукты с высокой степенью переработки и бобовые.


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"Напитки с кофеином, такие как чай, кофе и некоторые энергетические напитки, а также газированные напитки, также могут вызывать симптомы СРК".


Могут быть и другие триггеры для СРК, такие как:
  • Беспокойство
  • Стресс
  • Антибиотики
  • Антидепрессанты
  • Сироп от кашля
  • Жевательная резинка


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