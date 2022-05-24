Симптомы болезни Крона: врач назвала 5 ключевых признаков заболевания кишечника
Болезнь Крона — это форма воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), симптомы которой могут появляться и исчезать в течение года. Хотя лекарства от болезни Крона не существует, эффективное лечение может помочь уменьшить частоту и тяжесть симптомов. Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова в интервью МедикФорум рассказала о симптомах и лечении заболевания.
«У вас может не быть всех этих симптомов, однако следует обратить внимание на следующие 6 признаков», — говорит Алисова.
- Высокая температура
- Чувство и болезнь
- Боли в суставах
- Болезненные, красные глаза
- Пятна болезненной, красной и опухшей кожи - обычно на ногах
- Язвы во рту
После подтверждения диагноза вам, возможно, придется скорректировать свой рацион.
"Определенные продукты могут вызвать ваше состояние, например, острая пища, но ваши диетические триггеры будут уникальными для вас. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом или диетологом, прежде чем вносить какие-либо серьезные изменения в свой рацион. Это поможет вести пищевой дневник".
У некоторых людей диарея может усиливаться при употреблении:
- Острая пища
- Жирная пища
- Продукты с высоким содержанием клетчатки
- Глютен
- Молочные продукты
«Ваше тело также потеряло сахара и соли, которые нуждаются в замене».
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