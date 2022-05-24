Симптомы болезни Крона: врач назвала 5 ключевых признаков заболевания кишечника

«У вас может не быть всех этих симптомов, однако следует обратить внимание на следующие 6 признаков», — говорит Алисова.

Высокая температура

Чувство и болезнь

Боли в суставах

Болезненные, красные глаза

Пятна болезненной, красной и опухшей кожи - обычно на ногах

Язвы во рту

"Определенные продукты могут вызвать ваше состояние, например, острая пища, но ваши диетические триггеры будут уникальными для вас. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом или диетологом, прежде чем вносить какие-либо серьезные изменения в свой рацион. Это поможет вести пищевой дневник".

Острая пища

Жирная пища

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Глютен

Молочные продукты

«Ваше тело также потеряло сахара и соли, которые нуждаются в замене».