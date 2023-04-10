Ортопед МакКонначи: изменения в состоянии ног могут говорить об опасных болезнях

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изменения в состоянии ног

В интервью британского врача-ортопеда Эммы МакКонначи были перечислены опасные изменения с ногами, которые могут говорить о диабете, болезнях сердца и других.

Изданию Daily Mail ортопед МакКонначи сообщила, что одним из тревожных сигналов является возникновение деформации пальцев, стопы. Таким образом могут проявляться патологии, связанные с повреждением нервов, инсульты.

Еще одно изменение в состоянии ног, которое говорит об опасном заболевании, – меланонихия, возникающая при раке кожи. В ее случае на ногтевых пластинах появляются вертикальные темные полоски.

«Если ногтевая пластина стала крошиться и приобрела желтый, оранжевый или коричневый цвет, – это признак грибка», - продолжила специалист.

Помимо этого, потенциально опасным состоянием ног ортопед МакКонначи назвала их отечность. Причинами отеков ног могут оказаться нарушения в функционировании лимфатической системы, в деятельности сердца.

Также специалист посоветовала не оставлять без внимания склонность к появлению трещин на пятках.
 
«Трещины на пятках иногда появляются из-за сбоя в эндокринной системе», - констатировала эксперт.

По словам Эммы МакКонначи, повышенная сухость кожи и ее подверженность трещинам иногда сигнализируют о низкой активности и усталости щитовидной железы.

Другим изменением в состоянии ног, способное быть сигналом опасных болезнях, является длительное заживление ран. Если такие повреждения слишком долго не затягиваются, имеет смысл провериться на диабет, посоветовала эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что зевота может оказаться симптомом, предвещающим наступление инсульта.

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Теги : ноги, опасные симптомы, Эмма МакКонначи