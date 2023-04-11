Диетолог Пономарева назвала 5 способов избавиться от опасного жира на животе

"Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, — это посвящать 30 минут физическим упражнениям каждый день", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Когда дело доходит до диеты, важно не только то, что вы едите, но и то, что вы пьете. Желательно сократить потребление «сладких напитков», которые могут привести к увеличению веса и увеличению количества висцерального жира".

Занимайтесь спортом не менее 30 минут в день

Здоровое питание

Не курить

Сокращение сладких напитков

Достаточное количество сна

Метаболический синдром представляет собой группу состояний здоровья, таких как высокое кровяное давление, ожирение, высокий уровень холестерина и резистентность к инсулину. Итак, как можно уменьшить висцеральный жир, чтобы свести к минимуму риск развития метаболического синдрома? Существует пять основных способов избавиться от вредного жира на животе.Примеры могут включать быструю ходьбу, езду на велосипеде, аэробные упражнения (например, бег трусцой) и силовые тренировки.Еще один ключевой способ избавиться от висцерального жира — придерживаться здоровой диеты, поскольку нездоровая пища, как правило, содержит много калорий, но имеет очень мало питательных свойств.Курение также может способствовать увеличению уровня висцерального жира, поэтому лучше всего не курить. Как и «высыпаться», когда дело доходит до управления уровнем висцерального жира.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц.

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