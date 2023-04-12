Врач Никулина: острая тяга к сладкому может говорить о проблемах с поджелудочной и кишечником

«Непреодолимое желание съесть сладкое, несмотря на сытость, может сигнализировать о проблемах со здоровьем».

Врач Никулина рассказала в интервью:По словам терапевта, одним из факторов, обуславливающих такую тягу, может быть наличие инсуинорезистентности, которая говорит о невосприимчивости клеток организма к инсулину – гормону поджелудочной железы. Развитие подобной резистентности может означать предрасположенность к диабету, в ее случае у человека повышается уровень сахара в крови. Поскольку именно инсулин распределяет по клеткам сахар, выделяемый в кровь после еды, невосприимчивость к нему лишает клетки глюкозы – в результате они «голодают». Тяга к сладкому (даже после приема пищи) является отражением этого голода вместе с чувством вялости, головокружением.Также острая тяга к сладкому может говорить о проблемах с кишечником, нарушении его микробиоты. Ирина Никулина сообщила, что нередко это происходит из-за роста грибков Candida и развития кандидоза.Еще одна причина острого желания съесть что-то сладкое – это недостаток важных микроэлементов. Врач заметила, что такую тягу во многих случаях провоцирует дефицит хрома, ответственного за чувствительность клеток к гормону инсулину.Помимо этого тяготение к сахаросодержащим продуктам бывает результатом переживаемого стресса или проблем со сном. В беседе с «Прайм» врач объяснила , что при высоком уровне гормонов стресса в организме его потребность в калорийной пище повышается естественным образом, так как активизируются его механизмы выживания. Что касается плохого сна, из-за него повышается концентрация гормона голода грелина, что также побуждает организм с большим усердием искать калорийные лакомства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут проявляться внешне зудом, возникающим в ногах.

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