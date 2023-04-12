Врач Андреева рассказала к каким заболеваниям приводит хронический стресс

«Не все четыре из этих категорий симптомов обязательно проявятся у одного человека. Но если у кого-то есть от трех до пяти из этих симптомов в течение более нескольких недель, он может страдать от хронического стресса», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Боли

Бессонница или сонливость

Изменение социального поведения

Мало энергии

Несфокусированное или облачное мышление

Изменение аппетита

Повышенное употребление алкоголя или наркотиков

Изменение эмоциональной реакции на других

Эмоциональная отстраненность

"Постоянный стресс связан с высоким кровяным давлением, сердечными заболеваниями, метаболическим синдромом, диабетом 2 типа и артритом. Расстройства настроения, такие как депрессия и тревога, также связаны с хроническим стрессом".

Как облегчить стресс

«Это чувство потери контроля является одной из основных причин стресса и плохого самочувствия. Акт взятия под контроль сам по себе расширяет возможности, и это важная часть поиска решения, которое удовлетворит вас, а не кого-то другого».

Врач указала на признаки хронического стресса и возможные долгосрочные последствия. Существуют когнитивные, эмоциональные, физические и поведенческие признаки продолжающегося стресса.Андреева посоветовала бороться со стрессом как можно раньше, а не позже, в качестве превентивного подхода к опасным для жизни состояниям здоровья.Управление стрессом включает в себя движение тела, здоровое питание и постановку реалистичных целей. Дополнительные полезные шаги включают в себя выделение времени для досуга, практику осознанности и больше сна.Первый шаг к улучшению самочувствия — определить причину. Если вы думаете, что ничего не можете сделать со своей проблемой, ваш стресс может усилиться.Мероприятия по снятию стресса могут включать общение с другими людьми, будь то коллеги, друзья или семья. Также полезно иметь немного времени для себя, когда вы находите время для того, что вам нравится.Ранее МедикФорум писал об аналогах диклофенака.

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