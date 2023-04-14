Нутрициолог Строков назвал 5 самых полезных специй

Куркума – сохраняет молодость

"Ярко-оранжевая специя — настоящий универсал, когда дело касается здоровья. Благодаря входящим в его состав пяти эфирным маслам куркума положительно влияет на желудочно-кишечный тракт и способствует пищеварению. Специя также обладает противовоспалительным действием благодаря красителю куркумину", - говорит врач-нутрициолог Строков специально для МедикФорум.

Корица – помогает похудеть

Мята перечная – избавляет от болей в животе

"Тем, кто страдает от тошноты, не следует пить больше двух чашек в день. В противном случае содержащийся в нем ментол излишне раздражает слизистую оболочку желудка".

Чеснок – укрепляет иммунную систему

Орегано – популярен в средиземноморской кухне

Безвкусная еда – для многих это кулинарный кошмар. Решение - сильная приправа. Это возможно не только с мельницей для соли и перца, но и со многими другими, более экзотическими специями.В любом случае, вы всегда должны добавлять в утренние мюсли хорошую щепотку корицы. Коричневый порошок — одна из согревающих специй, которые просто вызывают потепление в теле. В противном случае наш организм должен сначала производить его с помощью энергии и, следовательно, калорий.Вы страдаете от болей в животе? Чашка мятного чая может обеспечить быстрое облегчение. Содержащийся в растении ментол обладает спазмолитическим, болеутоляющим и успокаивающим действием благодаря своим горьким веществам.Регулярное употребление клубней с сильным ароматом укрепляет иммунную систему и, таким образом, предотвращает простуду. С другой стороны, это способствует циркуляции крови и здоровому пищеварению.Пряность, известная в основном из средиземноморской кухни, в медицине часто упоминается как природный антибиотик. Это правильно, потому что орегано действует как фунгицид. Это означает, что грибы и споры развиваются медленнее и даже погибают в безобидных случаях.Ранее МедикФорум писал о вреде магазинных пельменей.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.