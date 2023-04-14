Терапевт Андреева: пациенты с гипертонией испытывают эти симптомы чаще всего

«Чаще всего у человека с высоким кровяным давлением, как правило, не проявляются какие-либо симптомы. Вот почему его часто называют «тихим убийцей», потому что он может наносить вред организму в течение многих лет, не вызывая никаких заметных симптомов. Это потому, что это то, что обычно развивается со временем, постепенно, что позволяет организму адаптироваться к этому. Ваше сердце и кровеносные сосуды могут постепенно начать приспосабливаться к увеличению нагрузки, которую им приходится выполнять, и тогда ваш мозг приспособится к изменениям», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





Головные боли

Боль в груди

Одышка

Затуманенное зрение

Тошнота

Носовые кровотечения

Высокое кровяное давление, или гипертонию, часто называют «тихим убийцей», потому что оно может незаметно нанести ущерб вашим артериям, не вызывая особых тревожных сигналов. К сожалению, это состояние может повысить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные приступы и инсульты. Это делает выявление и сдерживание преступника необходимым. Врач поделилась некоторыми предупреждающими знаками, которые могут появиться, и способами их выявления.Несмотря на способность организма адаптироваться к изменениям артериального давления, существуют некоторые симптомы, о которых следует знать.Поскольку вам не обязательно страдать от симптомов, самым надежным способом определения уровня остается их проверка.Нелеченное высокое кровяное давление может вызвать некоторые «чрезвычайно серьезные» симптомы. К ним относятся сердечные приступы, инсульт, повреждение почек, потеря зрения, аневризма и заболевание периферических артерий.Ранее МедикФорум писал о вреде магазинных пельменей.

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