Терапевт Андреева: пациенты с гипертонией испытывают эти симптомы чаще всего
По словам эксперта, в некоторых случаях высокое кровяное давление может вызывать настораживающие признаки, от носовых кровотечений до головных болей.
Высокое кровяное давление, или гипертонию, часто называют «тихим убийцей», потому что оно может незаметно нанести ущерб вашим артериям, не вызывая особых тревожных сигналов. К сожалению, это состояние может повысить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные приступы и инсульты. Это делает выявление и сдерживание преступника необходимым. Врач поделилась некоторыми предупреждающими знаками, которые могут появиться, и способами их выявления.
«Чаще всего у человека с высоким кровяным давлением, как правило, не проявляются какие-либо симптомы. Вот почему его часто называют «тихим убийцей», потому что он может наносить вред организму в течение многих лет, не вызывая никаких заметных симптомов. Это потому, что это то, что обычно развивается со временем, постепенно, что позволяет организму адаптироваться к этому. Ваше сердце и кровеносные сосуды могут постепенно начать приспосабливаться к увеличению нагрузки, которую им приходится выполнять, и тогда ваш мозг приспособится к изменениям», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Несмотря на способность организма адаптироваться к изменениям артериального давления, существуют некоторые симптомы, о которых следует знать.
В случаях, когда люди с высоким кровяным давлением действительно испытывают симптомы, следует обратить внимание на:
- Головные боли
- Боль в груди
- Одышка
- Затуманенное зрение
- Тошнота
- Носовые кровотечения
Нелеченное высокое кровяное давление может вызвать некоторые «чрезвычайно серьезные» симптомы. К ним относятся сердечные приступы, инсульт, повреждение почек, потеря зрения, аневризма и заболевание периферических артерий.
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