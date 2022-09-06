Гипертония: 56% людей могут страдать от «тихого убийцы», но не знать об этом — признаки

"Состояние может подвергнуть вас риску серьезных проблем со здоровьем, не вызывая много тревожных звоночков. Опросы показывают, что только 45 процентов населения проверяли уровень артериального давления за последние 12 месяцев. Это оставляет 56 процентов людей, которые не знают свои цифры артериального давления. Они могут страдать от этого состояния по незнанию", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Затуманенное зрение

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Сбивчивое дыхание

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Головокружение

Головные боли