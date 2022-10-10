Врач Захарова делится пятью ключевыми признаками «тихого убийцы»

«Кровь давит на стенки ваших артерий, когда она движется от сердца, и это давление легко измерить, и это очень важно. Это один из четырех жизненно важных показателей (включая температуру тела, частоту пульса и частоту дыхания), которые контролируют медицинские работники, и могут быть серьезные последствия, если он слишком высокий (гипертония) или слишком низкий (гипотония)», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Люди с очень высоким кровяным давлением иногда испытывают головные боли, покраснение глаз, плохое самочувствие или общее недомогание».

Затуманенное зрение

носовые кровотечения

Сбивчивое дыхание

Боль в груди

Головокружение