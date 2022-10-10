Врач Захарова делится пятью ключевыми признаками «тихого убийцы»
В то время как кровяное давление называют «тихим убийцей» из-за его способности оставаться незамеченным, некоторые признаки могут сообщить о состоянии этого состояния.
Высокое кровяное давление, или гипертония, закладывает основу для множества серьезных осложнений со здоровьем. Состояние заставляет ваше сердце работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу, и это дополнительное усилие может спровоцировать инсульт или сердечный приступ. К счастью, эксперт поделился пятью предупреждающими знаками, которые могут стать тревожными звоночками.
«Кровь давит на стенки ваших артерий, когда она движется от сердца, и это давление легко измерить, и это очень важно. Это один из четырех жизненно важных показателей (включая температуру тела, частоту пульса и частоту дыхания), которые контролируют медицинские работники, и могут быть серьезные последствия, если он слишком высокий (гипертония) или слишком низкий (гипотония)», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Высокое давление часто является результатом неправильного образа жизни. Вы можете приручить свое чтение с помощью простых изменений образа жизни, но сначала вам нужно определить виновника. От головных болей до плохого самочувствия — в некоторых случаях это состояние может вызывать некоторые симптомы.
«Люди с очень высоким кровяным давлением иногда испытывают головные боли, покраснение глаз, плохое самочувствие или общее недомогание».
Другие ключевые признаки, которые могут помочь обнаружить заболевание:
- Затуманенное зрение
- носовые кровотечения
- Сбивчивое дыхание
- Боль в груди
- Головокружение
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