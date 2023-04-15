Терапевт Андреева: индейка вызывает болезненный приступ подагры «в течение нескольких часов»

«Мочевая кислота образуется из пуринов, которые содержатся во многих продуктах. Эта кислота накапливается в организме с течением времени, и могут пройти годы, прежде чем появятся симптомы. Однако обострение может быть вызвано особенно обильным приемом пищи, включая продукты с высоким содержанием пуринов, такие как красное мясо и птица. Итак, сообщение: не сожрать, сожрать, сожрать огромную тарелку индейки», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Это говорит о том, что большой обед из индейки может вызвать обострение у человека с подагрой в течение нескольких часов».

Некоторые виды артрита, такие как подагра, вызваны избытком мочевой кислоты в суставах. После провокации кислоты сливаются в острые кристаллы, которые могут вызвать болезненные вспышки. Вызывает тревогу тот факт, что ваш диетический выбор может стать причиной этих неприятных приступов подагры.Индейку часто считают более здоровой альтернативой из-за ее нежирного и богатого белком мяса. Богатая витаминами группы В и минералами, птица предлагает многообещающую пользу для здоровья.Однако он также содержит химические соединения, которые вызывают подагру – пурины.В то время как самыми богатыми источниками пуринов являются мясные субпродукты, такие как печень, почки, сердце и сладкий хлеб, нежирная индейка также богата этими химическими веществами.Врач пояснила, что людям с подагрой следует вообще стремитьсяИндейка не должна считаться «более безопасной», чем красное мясо для пациентов с подагрой.Ранее МедикФорум писал об эпидемии птичьего гриппа.

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