3 полезных продукта, которые вызывают накопление кислоты в суставах - терапевт Андреева

«Может возникнуть повышенный уровень мочевой кислоты в крови, если, например, ваши почки не могут ее эффективно удалить, если у вас редкая генетическая аномалия или из-за того, что ваша диета и образ жизни увеличивают количество мочевой кислоты, которую вы производите», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Ваша диета играет важную роль как в возникновении подагры, так и в снижении вероятности дальнейших болезненных приступов подагры. Если вы уже страдаете от подагры, диета, богатая пуринами, может привести к пятикратному увеличению приступов подагры».

Подагра, которая является одним из наиболее воспалительных артритов, вызывается отложением острых кристаллов в суставах. Это состояние исторически было названо болезнью богатого человека из-за его ассоциации с мясом и рыбой. Известно, что другие, казалось бы, полезные блюда также вызывают болезненные приступы из-за высокого содержания пуринов.Одним из популярных продуктов для завтрака с удивительно высоким содержанием пуринов являетсякоторая содержит 50-150 мг пуринов на 100 граммов.Хотя эта пища не содержит столько пуринов, как другие продукты, такие каклюди, страдающие подагрой, должны есть не более двух порций в неделю.Когда повышенный уровень мочевой кислоты не контролируется в течение длительного периода времени, в тканях начинают формироваться игольчатые кристаллы, что приводит к болезненным приступам, которые могут длиться в течение нескольких недель.Вот почему моллюски и субпродукты не рекомендуются пациентам с подагрой, поскольку оба продукта, как известно, богаты пуринами.Другие продукты, содержащие умеренное количество пуринов, могут включатьПоэтому, возможно, стоит ограничить потребление печеной фасоли, фасоли, соевых бобов и гороха.Ранее МедикФорум писал о пользе авокадо для завтрака.

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