Шесть признаков того, что жир на животе связан с действием гормонов

«Есть пять основных гормонов, которые могут влиять на появление полноты: инсулин, кортизол, гормон щитовидной железы, прогестерон и эстроген. Когда уровень какого-либо из этих гормонов становится несбалансированным, это может привести к увеличению веса, особенно в области живота», - рассказала специалист.

Жир на животе может упрямо сохраняться или даже расти, вопреки предпринимаемым усилиям избавиться от него (например, с помощью диеты). Происходить это может в связи с действием гормоном, заметила врач Яушева в беседе с «МедикФорум».По словам эндокринолога, некоторые признаки позволяют понять, что жир на животе обусловлен гормональным дисбалансом.Эльвира Яушева поделилась: «гормональный» жир на животе часто можно распознать по тому, что на него не действуют те меры, которые обычно помогают худеть. Нередко такой тип жира является возрастной проблемой. В стареющем организме меняется регуляция инсулина, что заставляет тело накапливать жир, а не сжигать. Характерный пример – увеличение жира на животе у женщин во время менопаузы.Этот признак говорит о возможной резистентности к инсулину, которая негативно влияет на баланс гормона лептин. Лептин «командует» чувством голода: его повышенная выработка провоцирует острое, плохо контролируемое желание есть, в том числе вредную пищу. Как результат, растет вес.Если помимо жира на животе наблюдаются резкие перепады настроения, это также может быть признаком того, что «виноваты» гормоны. Например, эмоциональные проблемы возникают, когда из-под контроля выходит уровень эстрогена.Когда организм выделяет много гормона кортизола, незначительные неприятности и проблемы ощущаются как вселенская катастрофа. Также под воздействием повышенного уровня кортизола может увеличиваться жир на животе. Это связано с тем, что тело переходит в особый, стрессовый режим существования и накапливает жир, чтобы обеспечить свое выживание.Высокий уровень стрессового гормона кортизола негативно влияет на щитовидную железу, подавляя ее активность. Щитовидка начинает хуже производить собственные гормоны, что приводит к увеличению веса. Один из признаков ее сниженной активности – бессонница.Если вы не ели никаких продуктов, вызывающих вздутие, но живот все равно кажется раздутым, это тоже может быть симптомом так называемого гормонального живота.Совет специалиста: в случае перечисленных признаков следует обратиться к терапевту или эндокринологу и поговорить о возможности сделать необходимые анализ на гормоны.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как завтрак в неподходящее время может влиять на увеличение веса.

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