Врач Гуреева назвала худьшее алкогольные напитки для гипертоников

«Избыток алкоголя в течение длительного периода является известным фактором риска повышения артериального давления», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Более 21 единицы в неделю для мужчин и 14 единиц в неделю для женщин. Алкоголь также может резко повысить кровяное давление, если его выпить в чрезмерном количестве (более трех порций) за один прием».

«Важно количество алкоголя, а не тип напитка, и чем выше потребление алкоголя, тем хуже эффект».

Ожирение

Употребление слишком большого количества соли

Недостаточно упражнений

Употребление слишком большого количества алкоголя или кофе

Курение

Не выспаться

Возраст старше 65 лет

«Внесение изменений в здоровый образ жизни иногда может помочь снизить ваши шансы получить высокое кровяное давление».

Но что именно считается превышением лимита?Однако повышение артериального давления будет временным, «если только вы не регулярно пьете».Влияние чрезмерного употребления алкоголя на артериальное давление может занять до четырех недель, но может сохраняться, если есть повторяющиеся запои. Что касается типа алкогольного напитка, который может быть лучше другого с точки зрения кровяного давления.Врач упомянула, чтоЭто может со временемУменьшение количества выпитого может привести к краткосрочной и долгосрочной пользе для здоровья.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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