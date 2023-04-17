6 советов врача-невролога для оптимального здоровья мозга

«Поддержание оптимального здоровья мозга необходимо для общего самочувствия и когнитивной функции. Одним из наиболее полезных факторов является достаточное количество качественного сна ночью. Исследования показали, что сон позволяет мозгу очищаться от токсинов и восстанавливать повреждения, вызванные ежедневным износом», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Регулярная физическая активность помогает увеличить приток крови к мозгу, способствуя росту новых клеток мозга и улучшая когнитивные функции».

Врач также посоветовала максимально исключить добавленный сахар, так как это «один из самых вредных токсинов, которые вы можете ввести в свой организм». Вызывая «специфические состояния мозговых волн» с помощью «йоги или тай-чи», эти практики могут помочь улучшить внимание и память.





Социальная активность может помочь сохранить когнитивную функцию и улучшить общее самочувствие. На самом деле существует прямая зависимость от вашего здоровья и размера вашего круга общения.

Вероятно, вы не высыпаетесь, если постоянно чувствуете усталость в течение дня. Еще один важный совет — инвестировать в свое физическое здоровье, регулярно двигаясь.Эксперт отметил, чтоБыло обнаружено, что ходьба является одним из лучших способов улучшить физическую форму, а также улучшить состояние мозга.Кроме того, чтобы упражнение засчитывалось для достижения этой цели, человек должен чувствовать себя немного теплее во время тренировки.Диета также имеет решающее значение для улучшения здоровья мозга, поэтому Алехина рекомендовалаПримеры включаютпоскольку они являются отличными источникамиРанее МедикФорум писал о дефиците магния.

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