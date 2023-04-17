6 советов врача-невролога для оптимального здоровья мозга
Невролог поделилась своими главными советами по улучшению здоровья мозга.
«Поддержание оптимального здоровья мозга необходимо для общего самочувствия и когнитивной функции. Одним из наиболее полезных факторов является достаточное количество качественного сна ночью. Исследования показали, что сон позволяет мозгу очищаться от токсинов и восстанавливать повреждения, вызванные ежедневным износом», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Вероятно, вы не высыпаетесь, если постоянно чувствуете усталость в течение дня. Еще один важный совет — инвестировать в свое физическое здоровье, регулярно двигаясь.
«Регулярная физическая активность помогает увеличить приток крови к мозгу, способствуя росту новых клеток мозга и улучшая когнитивные функции».
Эксперт отметил, что «не так важно, что ты делаешь, важно просто выйти и сделать это». Было обнаружено, что ходьба является одним из лучших способов улучшить физическую форму, а также улучшить состояние мозга.
Кроме того, чтобы упражнение засчитывалось для достижения этой цели, человек должен чувствовать себя немного теплее во время тренировки.
Диета также имеет решающее значение для улучшения здоровья мозга, поэтому Алехина рекомендовала «продукты, стимулирующие работу мозга».
Примеры включают «лосось, чернику, орехи и листовую зелень», поскольку они являются отличными источниками «омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и витаминов».
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