Требует обследования: кардиолог Савонина связала аритмию после еды с болезнями ЖКТ
Кардиолог Ольга Савонина рассказала о болезнях, которые могут проявляться аритмией после еды.
Если после еды возникает высокий пульс, это может говорить не только о проблеме с сердцем, – заявила в интервью кардиолог Савонина. Медик посоветовала обязательно обследоваться тем людям, у которых прием пищи вызывает учащенное сердцебиение.
«Если учащение сердцебиения связано с приемом пищи, следует пройти обследование не только у кардиолога, но и у гастроэнтеролога», - рассказала эксперт.
По словам кардиолога Ольги Савониной, возникновение после приема пищи аритмии может быть сигналом того, что имеются болезни ЖКТ. Беседуя с Москвой 24, она уточнила, какие патологии проявляются подобным образом.
- Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД).
- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).
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Ольга Савонина
Здоровье
врач-кардиолог, аритмолог
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