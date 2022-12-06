Пульмонолог Абакумов назвал способы защитить себя от гриппа

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мытье рук

Помимо прочего, врач рекомендует соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки.

Терапевт и пульмонолог Абакумов назвал способы защититься от заражения гриппом. Первым по эффективности врач считает сделанную прививку.

«Первое, что точно помогает защититься от гриппа или перенести его легко и быстро – это вакцинация. Вакцина каждый год обновляется», - поделился медик.

Абакумов посоветовал без долгих раздумий привиться людям, которые входят в группы риска – это дети, пенсионеры, беременные женщины.

Еще один способ снизить риск заражения – осознанное поведение, считает врач. В период разгула инфекций нужно по возможности избегать многолюдных мест, сокращать социальные контакты, соблюдать дистанцию.

Также Олег Абакумов отметил важность надлежащей гигиены:

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«Элементарно моем руки, не трогаем лицо грязными пальцами, не грызем ногти, чихаем в локоть, следим за гигиеной полости рта».

Дополнительным способом усилить защиту организма от заражения гриппом является полноценное питание, обеспечивающее его белком, полезным жиром, микроэлементами. Врач посоветовал включать в рацион диетические виды мяса – курицу, индейку, нежирную говядину, которые дают белок и аминокислоты, важные для поддержания иммунитета. Также нужно есть разнообразные крупы (источник клетчатки, минеральных веществ), рыбу (источник противовоспалительных жирных кислот омега-3). Хорошо поддерживают сопротивляемость организма сезонным инфекциям также витамин D и минеральная вода. Последняя создает щелочную среду, которую инфекции «не любят».

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Олег Абакумов
Олег Абакумов
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог
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