Диетолог Пономарева: ложка оливкового масла каждое утро полезно для печени, сердца и похудения

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Диетолог Пономарева: ложка оливкового масла каждое утро полезно для печени, сердца и похудения


Оливковое масло оказывает положительное влияние на ваше здоровье по утрам? Мы расскажем вам, сколько вы должны пить, и какое оливковое масло является лучшим выбором.

  • Оливковое масло холодного отжима получают без применения тепла или химикатов, что помогает сохранить питательные вещества и полезные для здоровья соединения в масле.
  • Оливковое масло первого холодного отжима — это самое качественное и  полученное путем первого холодного отжима. Он содержит много полезных для здоровья соединений, таких как полифенолы и антиоксиданты.
Хотя оливковое масло очень полезно для здоровья, важно помнить, что жир содержит много калорий.  В одной ложке около десяти граммов и содержит около 88 калорий. Если это слишком много для вас, вы также можете начать с чайной ложки утром.


В оливковом масле найдено еще одно свойство


Стимулирует пищеварение


"Ложка оливкового масла утром натощак помогает пищеварению. Помогает избавиться от запоров и смягчить стул", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Оливковое масло богато ненасыщенными жирными кислотами, которые поддерживают рост кишечных бактерий и стимулируют перистальтику кишечника.

Предупреждение: в больших количествах оливковое масло может вызвать проблемы с кишечником. Поэтому вам следует употреблять оливковое масло в умеренных количествах и сосредоточиться на сбалансированной диете с высоким содержанием клетчатки.

Защищает печень


Оливковое масло обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Исследование проводилось на крысах и показало, что у тех животных, у которых была повреждена печень и которых кормили оливковым маслом первого холодного отжима, наблюдалось значительное увеличение антиоксидантных ферментов и значительное улучшение здоровья печени.


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Полезно для сердца


Оливковое масло является настоящим универсальным средством для сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся олеиновые кислоты защищают сердце, снижают уровень холестерина и сохраняют эластичность и эластичность кровеносных сосудов.

Оливковое масло состоит из 70 процентов мононенасыщенных и 10 процентов полиненасыщенных жирных кислот. Этот состав помогает снизить вредный холестерин ЛПНП и, таким образом, сбалансировать соотношение со здоровым холестерином ЛПВП. 


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