Как похудеть с помощью вкусного и сытного завтрака: эксперт

м.Он советует «начинать день с яиц» — вареных вкрутую, всмятку, омлета, яичницы и так далее., — отметил Мосли.Но одних яиц для полноценного завтрака недостаточно. Эксперт рекомендует подавать их с другим источником белка и овощами. Например, очень вкусно и полезно в первый прием пищи съесть яйца в сочетании с зеленью и пармезаном или копченым лососем и овощами. Главное — выбрать полезные нежирные продукты и не увлекаться сосисками, беконом или салями.Один из любимых завтраков доктора Майкла — омлет с грибами. Это блюдо также отлично подойдет тем, кто придерживается интервального питания., — сказал доктор Мосли.Читайте по теме: Эксперты поделились вариантами высокобелковых завтраков для похудения, которые надолго делают нас сытыми. Он выбирает богатые витамином D грибы, шпинат, куркуму и натуральные усилители вкуса — чеснок и хлопья чили. Куркума, чеснок и чили, кроме прочего, подстегивают метаболизм.Сухие завтраки, как правило, содержат слишком много сахара. Вы быстро почувствуете голод после такой еды.Метод интервального голодания 16:8 является популярным методом похудения, иногда его еще называют 8-часовой диетой. При таком варианте человек голодает ежедневно в течение 16 часов. Подходит не всем, имеет противопоказания.Читайте далее: Пять ярких признаков сахарного диабета, которые проявляются по утрам

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