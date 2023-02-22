Как похудеть с помощью вкусного и сытного завтрака: эксперт
Правильный завтрак может стать отличным способом начать день и запустить процесс похудения. Доктор Майкл Мосли, эксперт в области питания, поделился своим опытом.
Он советует «начинать день с яиц» — вареных вкрутую, всмятку, омлета, яичницы и так далее.
— Яйца помогут вам чувствовать себя сытее по сравнению с хлопьями или бутербродами. Вареное яйцо среднего размера содержит около 6,4 г белка и около 66 калорий. Насыщение высокобелковым завтраком обуздает желание перекусить нездоровой едой в течение дня, — отметил Мосли.
Но одних яиц для полноценного завтрака недостаточно. Эксперт рекомендует подавать их с другим источником белка и овощами. Например, очень вкусно и полезно в первый прием пищи съесть яйца в сочетании с зеленью и пармезаном или копченым лососем и овощами. Главное — выбрать полезные нежирные продукты и не увлекаться сосисками, беконом или салями.
Один из любимых завтраков доктора Майкла — омлет с грибами. Это блюдо также отлично подойдет тем, кто придерживается интервального питания.
— Вместо того, чтобы ограничивать потребление калорий, ограничьте период, в течение которого вы едите, до 12, 10 или восьми часов, включая время ночного сна. Это позволяет организму задействовать процессы восстановления тканей на глубоком уровне, особенно для удаления «больных» клеток, — сказал доктор Мосли.
Читайте по теме: Эксперты поделились вариантами высокобелковых завтраков для похудения, которые надолго делают нас сытыми.
Он выбирает богатые витамином D грибы, шпинат, куркуму и натуральные усилители вкуса — чеснок и хлопья чили. Куркума, чеснок и чили, кроме прочего, подстегивают метаболизм.
Сухие завтраки, как правило, содержат слишком много сахара. Вы быстро почувствуете голод после такой еды.
Метод интервального голодания 16:8 является популярным методом похудения, иногда его еще называют 8-часовой диетой. При таком варианте человек голодает ежедневно в течение 16 часов. Подходит не всем, имеет противопоказания.
Читайте далее: Пять ярких признаков сахарного диабета, которые проявляются по утрам.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий