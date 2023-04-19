Биолог Ризванов назвал новый вариант коронавируса «Арктур» более заразным
Биолог Альберт Ризванов: новому коронавирусному подштамму «Арктур» присуща более высокая заразность.
Биолог Ризванов назвал в интервью новый вариант проникшего в Россию коронавируса «Арктур» более заразным. По словам ученого, шиповидный белок вируса обзавелся еще одной мутацией, что с большой вероятностью означает его усилившуюся вирулентность. Специалист допустил, что новый вариант проявит себя как более патогенный, назвав его появление логичным, если учитывать активную эволюцию коронавируса.
«За последние несколько месяцев, начиная с конца февраля, распространенность подштамма «Арктур» показывает значительный рост, что говорит о его более высокой заразности по отношению к предыдущим штаммам», - заметил Альберт Ризванов, беседуя с «Известиями».
Биолог обратил внимание на то, что тема вакцинации и ревакцинации от коронавируса утратила свою актуальность. Общий иммунитет населения к коронавирусу, считает он, снижен. В таких условиях вспышки заболеваемости им отнюдь не нонсенс – ученый допустил, что они будут происходить и впредь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, указывающих на заражение подвариантом коронавируса «Арктур».
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Альберт Ризванов
Здоровье
директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан
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