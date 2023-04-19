Биолог Ризванов назвал новый вариант коронавируса «Арктур» более заразным

«За последние несколько месяцев, начиная с конца февраля, распространенность подштамма «Арктур» показывает значительный рост, что говорит о его более высокой заразности по отношению к предыдущим штаммам», - заметил Альберт Ризванов, беседуя с «Известиями».

Биолог Ризванов назвал в интервью новый вариант проникшего в Россию коронавируса «Арктур» более заразным. По словам ученого, шиповидный белок вируса обзавелся еще одной мутацией, что с большой вероятностью означает его усилившуюся вирулентность. Специалист допустил, что новый вариант проявит себя как более патогенный, назвав его появление логичным, если учитывать активную эволюцию коронавируса.Биолог обратил внимание на то, что тема вакцинации и ревакцинации от коронавируса утратила свою актуальность. Общий иммунитет населения к коронавирусу, считает он, снижен. В таких условиях вспышки заболеваемости им отнюдь не нонсенс – ученый допустил, что они будут происходить и впредь.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках , указывающих на заражение подвариантом коронавируса «Арктур».

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