Биолог Ризванов назвал новый вариант коронавируса «Арктур» более заразным

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Биолог Альберт Ризванов: новому коронавирусному подштамму «Арктур» присуща более высокая заразность.

Биолог Ризванов назвал в интервью новый вариант проникшего в Россию коронавируса «Арктур» более заразным. По словам ученого, шиповидный белок вируса обзавелся еще одной мутацией, что с большой вероятностью означает его усилившуюся вирулентность. Специалист допустил, что новый вариант проявит себя как более патогенный, назвав его появление логичным, если учитывать активную эволюцию коронавируса.

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«За последние несколько месяцев, начиная с конца февраля, распространенность подштамма «Арктур» показывает значительный рост, что говорит о его более высокой заразности по отношению к предыдущим штаммам», - заметил Альберт Ризванов, беседуя с «Известиями».

Биолог обратил внимание на то, что тема вакцинации и ревакцинации от коронавируса утратила свою актуальность. Общий иммунитет населения к коронавирусу, считает он, снижен. В таких условиях вспышки заболеваемости им отнюдь не нонсенс – ученый допустил, что они будут происходить и впредь.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, указывающих на заражение подвариантом коронавируса «Арктур».

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Альберт Ризванов
Альберт Ризванов
Здоровье
директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан
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