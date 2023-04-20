Невролог назвала 3 малоизвестных симптома деменции

"Хотя потеря памяти является одним из самых известных симптомов состояния, лишающего разума, это не единственный признак, который может вызвать тревогу", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Изменения в поведении

Потеря уверенности

Замкнутость и потеря интереса к друзьям, работе или хобби

Нарушение сна или яркие сновидения

Проблемы с распознаванием и пониманием денег





Изменения в поведении

"Из-за проблем с памятью, вызванных состоянием мозга, пациенты могут путаться. От проблем с узнаванием знакомых людей до того, что они не помнят, завтракали ли они, подобные проблемы могут дезориентировать их".

Проблемы со сном

Проблемы с деньгами

Деменция описывает нарушение способности запоминать, думать или принимать решения, что мешает выполнять повседневные действия. Хорошей новостью является то, что раннее лечение может помочь улучшить результаты, что делает осведомленность о симптомах в центре внимания. К счастью, эксперт поделился тремя симптомами, которые могут быть не так хорошо известны.Пострадавший может начать вести себя необычно или повторять одни и те же вопросы и действия снова и снова.Они могут стать беспокойными, суетливыми или даже начать следовать за своим партнером повсюду.Деменция с тельцами Леви может привести к расстройству поведения во сне с быстрыми движениями глаз (REM), что означает, что вы начинаете физически воспроизводить яркие, часто неприятные сны с голосовыми звуками и внезапными движениями.Пациенты с этим расстройством могут начать бить кулаками, ногами, кричать и кричать во сне.У пациентов с деменцией могут начаться проблемы с: подсчетом сдачи; оплата покупки; или понимание банковской выписки. Вы также можете заметить, что у этого человека есть неоплаченные счета или на его счету отсутствуют деньги.Ранее МедикФорум писал о пользе болгарского перца.

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