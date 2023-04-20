Невролог назвала 3 малоизвестных симптома деменции
По словам невролога, то, как вы ведете себя во сне, может помочь выявить деменцию.
Деменция описывает нарушение способности запоминать, думать или принимать решения, что мешает выполнять повседневные действия. Хорошей новостью является то, что раннее лечение может помочь улучшить результаты, что делает осведомленность о симптомах в центре внимания. К счастью, эксперт поделился тремя симптомами, которые могут быть не так хорошо известны.
"Хотя потеря памяти является одним из самых известных симптомов состояния, лишающего разума, это не единственный признак, который может вызвать тревогу", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Алехина назвала следующие «менее известные» признаки:
- Изменения в поведении
- Потеря уверенности
- Замкнутость и потеря интереса к друзьям, работе или хобби
- Нарушение сна или яркие сновидения
- Проблемы с распознаванием и пониманием денег
Изменения в поведении
Пострадавший может начать вести себя необычно или повторять одни и те же вопросы и действия снова и снова.
Они могут стать беспокойными, суетливыми или даже начать следовать за своим партнером повсюду.
"Из-за проблем с памятью, вызванных состоянием мозга, пациенты могут путаться. От проблем с узнаванием знакомых людей до того, что они не помнят, завтракали ли они, подобные проблемы могут дезориентировать их".
Проблемы со сном
Деменция с тельцами Леви может привести к расстройству поведения во сне с быстрыми движениями глаз (REM), что означает, что вы начинаете физически воспроизводить яркие, часто неприятные сны с голосовыми звуками и внезапными движениями.
Пациенты с этим расстройством могут начать бить кулаками, ногами, кричать и кричать во сне.
Проблемы с деньгами
У пациентов с деменцией могут начаться проблемы с: подсчетом сдачи; оплата покупки; или понимание банковской выписки. Вы также можете заметить, что у этого человека есть неоплаченные счета или на его счету отсутствуют деньги.
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