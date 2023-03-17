Признак при совершении покупок, который говорит о начале деменции
Человек с деменцией может также испытывать «беспокойный» сон и «яркие» сны по ночам.
Деменция — это группа симптомов, связанных со снижением функции мозга. Чаще поражает пожилых людей, общие признаки включают потерю памяти и изменения поведения. Как и в случае любого заболевания, чем раньше оно будет выявлено, тем скорее человек сможет получить необходимую помощь.
Хотя до сих пор нет лекарства от деменции, существуют методы лечения, которые помогают замедлить ее прогрессирование, а также облегчить симптомы. Это может значительно улучшить качество жизни как человека с деменцией, так и его близких. Однако важно знать о различных симптомах, связанных с деменцией, поскольку они могут проявляться в любой ситуации.
«Очевидные симптомы деменции могут включать в себя потерю памяти и трудности с концентрацией внимания, замешательство при выборе правильной мелочи при совершении покупок, попытки следить за разговором или находить нужные слова. Другие распространенные симптомы включают в себя трудности с выполнением привычных повседневных задач, путаницу во времени и месте и, часто, перепады настроения», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Она также поделилась некоторыми менее очевидными признаками.
Путаница по поводу правильной сдачи во время покупок может быть предупреждающим признаком слабоумия.
Обратите внимание на изменения в поведении или языковые проблемы. Они появляются постепенно и со временем медленно ухудшаются.
«Более необычные симптомы, которые нужно заметить, — это такие вещи, как нарушенный сон, яркие сновидения и проблемы с распознаванием и пониманием денег. Другие менее известные симптомы включают изменения в поведении, такие как потеря уверенности, замкнутость и потеря интереса к друзьям, работе или хобби».
Чтобы наилучшим образом помочь человеку, живущему с деменцией, ключевую роль играет социальная поддержка — это может быть семья, лицо, осуществляющее уход, или даже такие вещи, как присоединение к новым группам активности.
Исследования показывают, что социальные, интеллектуальные и творческие занятия могут помочь улучшить моральный дух, настроение и здоровье человека, страдающего деменцией.
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