Признак при совершении покупок, который говорит о начале деменции

«Очевидные симптомы деменции могут включать в себя потерю памяти и трудности с концентрацией внимания, замешательство при выборе правильной мелочи при совершении покупок, попытки следить за разговором или находить нужные слова. Другие распространенные симптомы включают в себя трудности с выполнением привычных повседневных задач, путаницу во времени и месте и, часто, перепады настроения», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Более необычные симптомы, которые нужно заметить, — это такие вещи, как нарушенный сон, яркие сновидения и проблемы с распознаванием и пониманием денег. Другие менее известные симптомы включают изменения в поведении, такие как потеря уверенности, замкнутость и потеря интереса к друзьям, работе или хобби».

Деменция — это группа симптомов, связанных со снижением функции мозга. Чаще поражает пожилых людей, общие признаки включают потерю памяти и изменения поведения. Как и в случае любого заболевания, чем раньше оно будет выявлено, тем скорее человек сможет получить необходимую помощь.Хотя до сих пор нет лекарства от деменции, существуют методы лечения, которые помогают замедлить ее прогрессирование, а также облегчить симптомы. Это может значительно улучшить качество жизни как человека с деменцией, так и его близких. Однако важно знать о различных симптомах, связанных с деменцией, поскольку они могут проявляться в любой ситуации.Она также поделилась некоторыми менее очевидными признаками.Обратите внимание на изменения в поведении или языковые проблемы. Они появляются постепенно и со временем медленно ухудшаются.Чтобы наилучшим образом помочь человеку, живущему с деменцией, ключевую роль играет социальная поддержка — это может быть семья, лицо, осуществляющее уход, или даже такие вещи, как присоединение к новым группам активности.Исследования показывают, что социальные, интеллектуальные и творческие занятия могут помочь улучшить моральный дух, настроение и здоровье человека, страдающего деменцией.Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

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