Кардиолог Варфоломеев перечислил симптомы опасной сердечной аритмии

«Ранние симптомы или признаки того, что у вас может быть аритмия, могут включать ощущение, что ваше сердце пропустило или пропустило удар», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«У вас может быть учащенное сердцебиение, даже если ваше сердце здорово. Сердцебиение или аритмия могут быть вызваны аномальными электрическими путями сердца, заболеванием сердечной мышцы, дисбалансом электролитов в крови или лекарствами».

«В последнее время Covid привел к учащенному сердцебиению во время выздоровления и как часть длительного Covid».





В качестве альтернативы, некоторые люди могут чувствовать, что они «сделали глубокий вдох» или что у вас «в груди порхают бабочки». Это «трепетание» в груди может сопровождаться «потерей сознания или коллапсом».Может быть головокружение при вставании, чувство слабости, одышка или боль в груди. Кардиолог добавил, что сильная усталость или вялость могут быть признаком сердечной аритмии.Примеры лекарств, которые могут повлиять на сердце, могут включать антибиотики, антидепрессанты и стимуляторы для лечения СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности).Даже выбор образа жизни может повлиять на сердцебиение человека, например,Что касается лечения, то при определенных обстоятельствах могут быть назначены лекарства для лечения неравномерного сердечного ритма. В зависимости от характера и происхождения аритмии лечение может включать медикаментозное лечение.Другими видами лечения могут быть «кардиоверсия или инвазивная форма исследования или лечения».Без правильного лечения неравномерный сердечный ритм может привести к серьезным проблемам, таким как сердечная недостаточность, инсульт или остановка сердца.Ранее МедикФорум писал о пользе болгарского перца.

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