Гепатолог Южнова назвала 3 признака на руках, которые указывают на жировую болезнь печени

«Повреждение печени, вызванное циррозом, обычно невозможно исправить. Но если цирроз печени диагностировать на ранней стадии и устранить основную причину, дальнейшее повреждение может быть ограничено», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Покраснение ладоней рук

Бледные ногти, особенно на большом и указательном пальцах

Сгибание пальцев, при котором кончики пальцев растопыриваются и становятся более круглыми, чем обычно.

Усталость

Легко кровоподтеки

Потеря аппетита

Тошнота

Отек ног, ступней или лодыжек, называемый отеком

Потеря веса

Зудящая кожа

Пожелтение кожи и глаз

Скопление жидкости в брюшной полости

Паукообразные кровеносные сосуды на коже

Путаница, сонливость или невнятная речь





Печень — один из наших жизненно важных органов, отвечающий за более чем 500 функций в организме. Поэтому любые осложнения, связанные с печенью, могут иметь далеко идущие последствия. Орган здравоохранения предупредил, что симптомы тяжелой стадии жировой болезни печени могут появиться даже на руках.Как следует из названия, жировая болезнь печени вызвана накоплением избыточного жира в печени. Поэтому самый большой риск развития заболевания – это избыточный вес или ожирение, особенно если вес в основном скапливается вокруг талии. Со временем избыток жира вызывает воспаление органа, что может привести к образованию рубцов.Гепатолог Южнова утверждает, что на руках могут появиться три признака цирроза печени.Ранее МедикФорум писал о противораковых продуктах.

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