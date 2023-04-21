Гепатолог Южнова назвала 3 признака на руках, которые указывают на жировую болезнь печени
Эти проблемы могут свидетельствовать о циррозе, наиболее поздней стадии жировой болезни печени, которая может привести к печеночной недостаточности и даже к смерти.
Печень — один из наших жизненно важных органов, отвечающий за более чем 500 функций в организме. Поэтому любые осложнения, связанные с печенью, могут иметь далеко идущие последствия. Орган здравоохранения предупредил, что симптомы тяжелой стадии жировой болезни печени могут появиться даже на руках.
Как следует из названия, жировая болезнь печени вызвана накоплением избыточного жира в печени. Поэтому самый большой риск развития заболевания – это избыточный вес или ожирение, особенно если вес в основном скапливается вокруг талии. Со временем избыток жира вызывает воспаление органа, что может привести к образованию рубцов.
«Повреждение печени, вызванное циррозом, обычно невозможно исправить. Но если цирроз печени диагностировать на ранней стадии и устранить основную причину, дальнейшее повреждение может быть ограничено», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Гепатолог Южнова утверждает, что на руках могут появиться три признака цирроза печени.
Это:
- Покраснение ладоней рук
- Бледные ногти, особенно на большом и указательном пальцах
- Сгибание пальцев, при котором кончики пальцев растопыриваются и становятся более круглыми, чем обычно.
Другие симптомы цирроза могут включать:
- Усталость
- Легко кровоподтеки
- Потеря аппетита
- Тошнота
- Отек ног, ступней или лодыжек, называемый отеком
- Потеря веса
- Зудящая кожа
- Пожелтение кожи и глаз
- Скопление жидкости в брюшной полости
- Паукообразные кровеносные сосуды на коже
- Путаница, сонливость или невнятная речь
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