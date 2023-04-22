Врач Гуреева рассказывает о 8 признаках того, что глюкоза «застряла» в крови
Врач-эндокринолог рассказала о признаках высокого уровня сахара в крови и о том, как ваша диета может "улучшить" диабет.
«Диабет 2 типа вызывается резистентностью к инсулину. Инсулин — это гормон, который помогает глюкозе (сахару) перемещаться из вашей крови в органы (мышцы, мозг, сердце, печень), где он необходим для получения энергии», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Когда организм становится устойчивым к инсулину, в крови «застревает» увеличение уровня глюкозы в крови. Есть признаки, на которые следует обратить внимание при высоком уровне глюкозы в крови и недостатке глюкозы в органах, которые в ней нуждаются
«Чувство сильной жажды может быть признаком высокого уровня сахара в крови. Другой возможный признак — чаще ходить в туалет, особенно когда вы встаете ночью, чтобы сходить в туалет. Высокий уровень сахара в крови может вызвать у кого-то чувство «усталости или вялости», а также может привести к «генитальному зуду или молочнице».
Люди, у которых наблюдается повышение уровня сахара в крови, который остается в кровотоке, могут также страдать от «затуманенного зрения». Диабетики с неконтролируемым уровнем сахара в крови также могут чувствовать себя более голодными, иметь раны, которые заживают дольше, и могут терять вес, не прилагая усилий.
Восемь признаков того, что глюкоза застряла в крови:
- Чувство сильной жажды
- Чаще ходить в туалет - нужно вставать ночью
- Чувство усталости/вялости
- Легкий зуд или молочница
- Потеря веса без усилий
- Раны дольше заживают
- Затуманенное зрение
- Повышенный голод
«Продукты с высоким содержанием некоторых углеводов повышают уровень глюкозы в крови».
«Это расщепление (переваривание и всасывание) происходит очень быстро, когда углеводная пища сильно очищена и обработана».
С другой стороны, продукты с высоким содержанием клетчатки труднее перевариваются, что замедляет процесс пищеварения.
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