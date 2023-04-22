Врач Гуреева рассказывает о 8 признаках того, что глюкоза «застряла» в крови

«Диабет 2 типа вызывается резистентностью к инсулину. Инсулин — это гормон, который помогает глюкозе (сахару) перемещаться из вашей крови в органы (мышцы, мозг, сердце, печень), где он необходим для получения энергии», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Чувство сильной жажды может быть признаком высокого уровня сахара в крови. Другой возможный признак — чаще ходить в туалет, особенно когда вы встаете ночью, чтобы сходить в туалет. Высокий уровень сахара в крови может вызвать у кого-то чувство «усталости или вялости», а также может привести к «генитальному зуду или молочнице».

Чувство сильной жажды

Чаще ходить в туалет - нужно вставать ночью

Чувство усталости/вялости

Легкий зуд или молочница

Потеря веса без усилий

Раны дольше заживают

Затуманенное зрение

Повышенный голод

«Продукты с высоким содержанием некоторых углеводов повышают уровень глюкозы в крови».

«Это расщепление (переваривание и всасывание) происходит очень быстро, когда углеводная пища сильно очищена и обработана».

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