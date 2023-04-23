Гранатовый сок уменьшает боль и отек при артрите - врач Захарова

«Артрит также может быть вызван различными факторами, включая травмы, инфекции, аутоиммунные заболевания или износ суставов, и может поражать людей всех возрастов, хотя чаще встречается у людей старше 50 лет», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Польза гранатового сока

"Эти соединения включают полифенолы, флавоноиды и дубильные вещества, которые, как было показано, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогая уменьшить болезненность суставов, отек и боль".

Миллионы людей страдают от артрита и других проблем с суставами. Это может привести к боли, отеку и проблемам с подвижностью. Хотя лекарства от артрита пока нет, есть способы облегчить определенные симптомы – одним из таких способов является диета.По словам одного эксперта, употребление гранатового сока может помочь тем, кто страдает артритом.Артрит — это состояние, характеризующееся воспалением одного или нескольких суставов, что приводит к боли, скованности и ограничению движений. подвижность, но симптомы могут варьироваться в зависимости от тяжести и конкретного типа артрита. Как правило, люди с артритом с трудом выполняют повседневные задачи, из-за опухших или тугоподвижных суставов им трудно двигаться в полном объеме.Исследования показали, что гранатовый сок может помочь снизить риск и свести к минимуму симптомы артрита благодаря содержащимся в нем особым соединениям, которые могут уменьшить воспаление и боль, связанные с артритом.Эти соединения способны блокировать выработку ферментов, разрушающих хрящ, что может привести к развитию артрита. Помимо его способности снижать риск артрита, было также показано, что он улучшает здоровье сердца за счет снижения артериального давления и уровня холестерина, ослабления воспаления и улучшения здоровья артерий.Ранее МедикФорум писал о пользе огурцов.

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