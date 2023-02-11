Нутрициолог Строков: принимайте 3 добавки, чтобы облегчить симптомы артрита и уменьшить воспаление

«Добавки, такие как жиры омега-3, куркума и витамин D , также играют роль в воспалительном процессе. Для индивидуального питания обязательно поговорите с диетологом или терапевтом», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Что говорят исследования?

«Похоже, жирные кислоты омега-3 ослабляют артрит. Они могут оказывать благотворное влияние при лечении ревматоидного артрита».

«Добавка витамина D может быть необходима как для профилактики остеопороза, так и для облегчения боли у пациентов с ревматоидным артритом».

Миллионы людей живут с артритом и другими проблемами с суставами. В зависимости от типа артрита он может вызывать такие проблемы, как боль, воспаление, тугоподвижность суставов и даже затруднения при движении. Лекарства от артрита не существует, однако есть способы как снизить риск заболевания, так и облегчить симптомы.Диета является одним из таких способов минимизировать воздействие артрита.Нутрициолог особенно посоветовал употреблять противовоспалительные продукты, в том числе принимать добавки вместе со здоровой диетой.Это подтверждается различными исследованиями. Было обнаружено, что жиры омега-3 могут облегчать симптомы у пациентов с ревматоидным артритом.Клинические исследования показали, что жирные кислоты омега-3 могут оказывать модулирующее действие на активность заболевания, а именно на количество опухших и болезненных суставов.Дефицит витамина D широко распространен у пациентов с ревматоидным артритом (РА), и что дефицит витамина D может быть связан с тяжестью заболевания при РА.Отдельное исследование доказало пользу куркумы для пациентов с артритом. По сравнению с плацебо куркума, по-видимому, оказывает положительное влияние на боль и функцию коленного остеоартрита.Ранее МедикФорум писал о признаках инсульта.

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