Цвет вашего стула сигнализирует о проблемах с вашей пищеварительной системой и печенью

"Если ваш стул слишком светлый или слишком темный, это может означать, что что-то не так с вашей пищеварительной системой или функцией печени. Определенные цвета — бледный, цвета глины, зеленый или желтый — могут означать проблемы с печенью и выработкой желчи", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

«Если вы заметили какие-либо изменения в цвете (или консистенции и частоте) вашего стула, лучше всего поговорить с вашим лечащим врачом».

Ваш кал действительно может дать важную информацию о вашем здоровье. Здоровый кал должен быть от среднего до темно-коричневого цвета. Окраска связана с распадом билирубина.Цвет здорового стула может варьироваться в зависимости от таких факторов, как ваша диета и степень обезвоживания. Например, некоторые продукты, такие как свекла, могут временно сделать ваши какашки более красными или розовыми. В то время как зеленые овощи или добавки железа могут сделать его темнее или придать ему зеленый цвет.Недостаточность поджелудочной железы — этоС другой стороны очень темно-коричневый, черный или красноватый кал может быть признаком того, что там есть немного крови. Эти окраски могут указывать на «некоторое внутреннее кровотечение в пищеварительном тракте.Еще одна первоочередная проблема - «металлический серебристый кал», который называют «симптомом Томаса».Ранее МедикФорум писал о пользе огурцов.

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