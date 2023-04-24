Врач Андреева: если у вас высокое давление, кофе увеличивает риск смерти

"Дискуссия по данному вопросу плотная и указывает как на оздоровительные, так и на вредные эффекты, причем первые преобладают. В настоящее время предполагается, что умеренное потребление кофе в целом может положительно сказаться на самочувствии", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

При повышенном артериальном давлении: 2 и более чашки опасны

По сравнению с непьющими, люди с высоким кровяным давлением 160/100 мм рт. ст., которые выпивали две или более чашек кофе в день, примерно в два раза чаще умирали от проблем с сердцем .

. Эффект не мог быть определен у субъектов с нормальным или слегка повышенным артериальным давлением.

Если испытуемые с высоким кровяным давлением выпивали одну чашку в день , это не оказывало положительного влияния на их сердечно-сосудистую систему .

«Насколько известно, это первое исследование, в котором была обнаружена связь между употреблением двух или более чашек кофе в день и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с тяжелой гипертензией».

Утренний кофе для многих является частью повседневной жизни. Идет оживленная дискуссия о том, способствует ли и в какой степени кофе здоровью или даже вредит ему.В рамках своего исследования ученые обследовали группу из более чем 6 570 мужчин и более 12 000 женщин в возрасте от 40 до 79 лет в течение почти 19 лет. За период наблюдения было зарегистрировано 842 случая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и артериальной гипертензией соответственно.Ученые также сравнили эффект потребления кофе с потреблением зеленого чая, при этом последний не оказал негативного влияния на смертность испытуемых.Ранее МедикФорум писал о пользе огурцов.

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