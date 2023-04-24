Терапевт Андреева: 3 запаха, которые сигналят о проблемах со здоровьем

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Терапевт Андреева: 3 запаха, которые сигналят о проблемах со здоровьем


Здоровая моча не должна иметь резкого запаха.


«Наша моча состоит в основном из воды и обычно не имеет запаха», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Цистит

Однако могут быть случаи, когда моча приобретает запах по разным причинам, от обезвоживания до цистита (воспаления мочевого пузыря).

Цистит — инфекция мочевыводящих путей (ИМП) — может привести к:
  • Боль, жжение или покалывание при мочеиспускании
  • Потребность в мочеиспускании чаще и срочно, чем обычно
  • Моча темная, мутная или с сильным запахом
  • Боль внизу живота
«Цистит обычно вызывается бактериями из экскрементов, попадающими в трубку [уретру], которая выводит мочу из вашего тела».

"Вонючая моча", сопровождаемая «кровью в моче», «жжением» или «частыми походами в туалет» может указывать на наличие проблемы.

«Сильный запах аммиака может быть признаком ИМП или обезвоживания».


Отчетливый рыбный запах может быть вызван бактериальным вагинозом (БВ) у женщин.

Бактериальный вагиноз

Симптомы БВ включают «необычные выделения из влагалища [серовато-белые, жидкие и водянистые] с сильным рыбным запахом, особенно после секса».

«Заболевание обычно несерьезное, но вам нужно будет лечиться антибиотиками, если оно у вас есть».

Диабет 

Между тем, «сладко пахнущая моча» часто возникает, когда в моче слишком много сахара, что может быть признаком неконтролируемого диабета.


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Три запаха, которые могут указывать на основное состояние здоровья:
  • Сильный запах аммиака
  • Ярко выраженный рыбный запах
  • Моча со сладким запахом
Иногда неприятный запах мочи часто исчезает сам по себе, в основном, когда он вызван обезвоживанием или чем-то, что вы съели.

«Я всегда рекомендую обращаться к своему терапевту, если вы заметите какие-либо необычные изменения в моче».


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