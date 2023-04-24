Терапевт Андреева: 3 запаха, которые сигналят о проблемах со здоровьем

«Наша моча состоит в основном из воды и обычно не имеет запаха», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Боль, жжение или покалывание при мочеиспускании

Потребность в мочеиспускании чаще и срочно, чем обычно

Моча темная, мутная или с сильным запахом

Боль внизу живота

«Цистит обычно вызывается бактериями из экскрементов, попадающими в трубку [уретру], которая выводит мочу из вашего тела».

«Сильный запах аммиака может быть признаком ИМП или обезвоживания».

«Заболевание обычно несерьезное, но вам нужно будет лечиться антибиотиками, если оно у вас есть».

Сильный запах аммиака

Ярко выраженный рыбный запах

Моча со сладким запахом

«Я всегда рекомендую обращаться к своему терапевту, если вы заметите какие-либо необычные изменения в моче».

Однако могут быть случаи, когда моча приобретает запах по разным причинам, от"Вонючая моча", сопровождаемая «кровью в моче», «жжением» или «частыми походами в туалет» может указывать на наличие проблемы.Отчетливый рыбный запах может быть вызван бактериальным вагинозом (БВ) у женщин.Симптомы БВ включаютМежду тем,часто возникает, когда в моче слишком много сахара, что может быть признаком неконтролируемого диабета.Иногда неприятный запах мочи часто исчезает сам по себе, в основном, когда он вызван обезвоживанием или чем-то, что вы съели.Ранее МедикФорум писал о признаках болезни Паркинсона.

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