Терапевт Андреева: 3 запаха, которые сигналят о проблемах со здоровьем
Здоровая моча не должна иметь резкого запаха.
«Наша моча состоит в основном из воды и обычно не имеет запаха», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Цистит
Однако могут быть случаи, когда моча приобретает запах по разным причинам, от обезвоживания до цистита (воспаления мочевого пузыря).
Цистит — инфекция мочевыводящих путей (ИМП) — может привести к:
- Боль, жжение или покалывание при мочеиспускании
- Потребность в мочеиспускании чаще и срочно, чем обычно
- Моча темная, мутная или с сильным запахом
- Боль внизу живота
«Цистит обычно вызывается бактериями из экскрементов, попадающими в трубку [уретру], которая выводит мочу из вашего тела».
"Вонючая моча", сопровождаемая «кровью в моче», «жжением» или «частыми походами в туалет» может указывать на наличие проблемы.
«Сильный запах аммиака может быть признаком ИМП или обезвоживания».
Отчетливый рыбный запах может быть вызван бактериальным вагинозом (БВ) у женщин.
Бактериальный вагиноз
Симптомы БВ включают «необычные выделения из влагалища [серовато-белые, жидкие и водянистые] с сильным рыбным запахом, особенно после секса».
«Заболевание обычно несерьезное, но вам нужно будет лечиться антибиотиками, если оно у вас есть».
Диабет
Между тем, «сладко пахнущая моча» часто возникает, когда в моче слишком много сахара, что может быть признаком неконтролируемого диабета.
Три запаха, которые могут указывать на основное состояние здоровья:
- Сильный запах аммиака
- Ярко выраженный рыбный запах
- Моча со сладким запахом
«Я всегда рекомендую обращаться к своему терапевту, если вы заметите какие-либо необычные изменения в моче».
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