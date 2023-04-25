Вот почему можно тренироваться только 11 минут в день - врач Андреева

ВОЗ рекомендует столько спорта

Почему нужно тренироваться ровно 11 минут?

Больше физических упражнений может предотвратить раннюю смерть

"Это означает, что всего 75 минут умеренных упражнений в неделю или 11 минут в день могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Насколько интенсивно вы должны тренироваться?

"Конечно, есть разница между 11-минутной легкой йогой и 11-минутной тяжелой атлетикой. Более напряженные занятия, такие как бег трусцой или интенсивные тренировки, учитываются вдвойне. Например, минута бега засчитывается так же, как две минуты ходьбы".

Исследование показывает, что ровно 11 минут в день достаточно.ВОЗ рекомендует для здорового взрослого человека не менее 150 минут умеренных упражнений в неделю или 75 минут энергичных упражнений.Ученые провели мета-исследование. В каждом из рассмотренных в нем исследований наблюдалось около 10 000 человек в течение более длительного периода времени.В начале исследования всех участников спрашивали, сколько они занимаются спортом в свободное время. Затем за ними наблюдали не менее трех лет.Исследователи пришли к выводу, что около 16 процентов ранних смертей можно было бы избежать, если бы выполнялись рекомендуемые 150 минут упражнений в неделю.Но даже при половине рекомендуемого времени можно было бы избежать 10 процентов смертей.Так что не нужно много упражнений, чтобы сделать что-то полезное для своего здоровья. Тем не менее, если вы больше занимаетесь спортом, у вас еще меньше риск заболеть. Поэтому, прежде чем оставаться на диване, каждый день понемногу ходите по кварталу, чтобы уже извлечь пользу из положительных эффектов.Ранее МедикФорум писал о ранних признаках деменции.

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