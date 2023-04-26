Низкая физическая активность удваивает риск смерти у людей с гипертонией - кардиолог Варфоломеев

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Низкая физическая активность удваивает риск смерти у людей с гипертонией - кардиолог Варфоломеев


Пациенты с высоким кровяным давлением получат большую пользу от включения большего количества движения в свою повседневную жизнь.


Пациенты с гипертонией и низкий уровень физической подготовки были более чем в два раза подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых событий, таких как сердечные приступы или инсульты, по сравнению со здоровыми пациентами с высокой физической подготовкой.

"Исследование показало, что хотя пациенты с гипертонией, которые имели высокий уровень физической подготовки, были более подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с более здоровыми участниками, они были менее подвержены фатальным сердечно-сосудистым событиям по сравнению с пациентами с гипертонией, у которых не было высокой физической подготовки", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Пациенты с высоким кровяным давлением имеют более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, если они имеют более высокий уровень физической подготовки.

Недостаток физической активности связан с высоким кровяным давлением, а более активный образ жизни снизит ваше кровяное давление. Активный образ жизни снижает кровяное давление, поддерживая сердце и кровеносные сосуды в хорошей форме, снижая риск сердечных заболеваний и инсульта.


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В то время как физическая активность вызывает повышение артериального давления человека на короткое время, в долгосрочной перспективе это лучше для вас.

Особенно полезными могут быть аэробные упражнения:
  • Гулять пешком
  • Бег трусцой
  • Плавание
  • Танцы

Упражнение, однако, должно «заставлять вас чувствовать себя теплее и заставлять вас дышать тяжелее», чтобы оно засчитывалось.


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