Невролог Андреева назвала доступные способы защиты от деменции

«В меню пожилого человека должно быть достаточное количество овощей, фруктов, рыбы и зерновых продуктов, которые содержат витамины, минералы и растительные соединения, необходимые для здоровья мозга», - сообщила невролог Андреева «Газете.Ru».

По словам врача-невролога Дианы Андреевой, появлению деменции, при которой человек теряет память и мыслительные способности, содействуют многие нездоровые привычки. В свою очередь, следование некоторым принципам обеспечивает мозгу лучшую защиту от тех нарушений, которые ведут к появлению деменции.Невролог назвала доступные способы защиты от деменции – одним из них является регулярная физическая активность, подвижность. Движения тела важны для хорошего кровообращения, которое, в свою очередь, обеспечивает мозг необходимым питанием.Кроме того, необходимо поддерживать умственную активность – в этом помогают чтение, решение головоломок, кроссвордов, игра на музыкальных инструментах, изучение языков, творческие занятия.Помимо умственной и физической активности, защите от деменции способствует полезное питание.Специалист добавила, что в пожилом возрасте для профилактики слабоумия также нужна социальная активность – контакты с другими людьми, интерес к общественным мероприятиям. Вдобавок медик посоветовала регулярно проходить диспансеризацию и контролировать состояние здоровья, включая артериальное давление, уровни сахара и холестерина в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к обезжиренным продуктам является вредной для здоровья привычкой.

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