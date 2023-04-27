Невролог Андреева назвала доступные способы защиты от деменции
Невролог Андреева: умственная и физическая активность способствует защите от деменции.
По словам врача-невролога Дианы Андреевой, появлению деменции, при которой человек теряет память и мыслительные способности, содействуют многие нездоровые привычки. В свою очередь, следование некоторым принципам обеспечивает мозгу лучшую защиту от тех нарушений, которые ведут к появлению деменции.
Невролог назвала доступные способы защиты от деменции – одним из них является регулярная физическая активность, подвижность. Движения тела важны для хорошего кровообращения, которое, в свою очередь, обеспечивает мозг необходимым питанием.
Кроме того, необходимо поддерживать умственную активность – в этом помогают чтение, решение головоломок, кроссвордов, игра на музыкальных инструментах, изучение языков, творческие занятия.
Помимо умственной и физической активности, защите от деменции способствует полезное питание.
«В меню пожилого человека должно быть достаточное количество овощей, фруктов, рыбы и зерновых продуктов, которые содержат витамины, минералы и растительные соединения, необходимые для здоровья мозга», - сообщила невролог Андреева «Газете.Ru».
Специалист добавила, что в пожилом возрасте для профилактики слабоумия также нужна социальная активность – контакты с другими людьми, интерес к общественным мероприятиям. Вдобавок медик посоветовала регулярно проходить диспансеризацию и контролировать состояние здоровья, включая артериальное давление, уровни сахара и холестерина в крови.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к обезжиренным продуктам является вредной для здоровья привычкой.
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Диана Андреева
Здоровье
врач-невролог
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